El pago de 65.000 euros a la víctima reduce la condena de un padre y un hijo que intentaron matar a un vecino en una parcela de Guillena

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a dos hombres, padre e hijo, por intentar matar a otro durante una discusión ocurrida en una parcela de Guillena. Los dos acusados se exponían a penas de ocho años y medio de prisión por un delito de tentativa de homicidio, pero su abogado alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la víctima para rebajar ese castigo. El motivo principal es la aplicación de la atenuante muy cualificada de reparación del daño: los encausados abonaron 65.000 euros para resarcir al perjudicado antes de la vista oral, celebrada este lunes ante la Sección Tercera.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 4 de febrero de 2022. Juan Francisco N.D. se citó en su parcela con la víctima y "se enzarzaron en una fuerte discusión por motivos no aclarados", según constará en la sentencia. En ese momento apareció también por allí Francisco N.R., padre del primer encausado, y la discusión "fue subiendo de tono". "Los acusados adoptaron un comportamiento hostil y agresivo hacia la víctima, hasta que comenzaron a golpearlo en la cara", apuntaba la Fiscalía en su escrito de calificación. Los procesados reconocieron esos hechos ante el tribunal.

En un momento dado, al ser apuntado con "un arma de características no determinadas", la víctima se escondió tras su vehículo, pero Francisco N.R. "apareció por detrás, lo agarró por la espalda y lo sujetó del cuello". Su hijo aprovechó la coyuntura para propinarle "dos puñaladas en el hemitórax". Pese al brutal ataque y a que Juan Francisco N.D. "lanzó varios disparos al aire", el herido consiguió huir, salir a la carretera y pedir ayuda.

Además de los dos años de cárcel por el delito de tentativa de homicidio, con la citada atenuante y la agravante de abuso de superioridad (dos contra uno), la Sección Tercera también prohibió a los dos acusados acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con la víctima por un periodo de cinco años. El padre y el hijo se mostraron conformes con los términos de la sentencia, dictada por el tribunal en la misma sala.

De todas formas, lo más probable es que ninguno acabe entre rejas por este asunto. Su letrado pidió en el mismo acto la suspensión de la ejecución de las penas de prisión y la fiscal no se opuso. Lógicamente, también era parte del acuerdo previo. El tribunal se pronunciará cuando redacte la sentencia.