El consejero de Justicia admite que es "difícil recuperar" dinero de los ERE: "Aunque sea simbólico hay que perseguirlo"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este lunes sobre la gestión del Gobierno andaluz para recuperar el dinero defraudado en el caso ERE que "tenemos que seguir, sabiendo que es difícil, siendo honestos, es difícil que ese rastro nos lleve a algo concreto", para abogar seguidamente por la actitud de que "aunque sea mínimo, simbólico, hay que perseguir a quién ha actuado de esa forma".

Durante una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, se ha pronunciado sobre el reintegro por parte de la Junta de Andalucía de las ayudas públicas para expedientes de regulación de empleo y ayudas sociolaborales a empresas en crisis con la idea de que "en esto estamos" y ha puesto como ejemplo de las difíciles circunstancias administrativas y jurídicas el hecho de la existencia de errores "que no son imputables a la parte política", que se traducen en archivos de las causas, con el ejemplo del caso Isofotón, de manera que "después de años pleiteando, por un error en la tramitación se pierda la posibilidad de conseguirlo".

El consejero de Justicia se ha pronunciado sobre la petición de indulto de la familia del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tras la confirmación de su condena por el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y malversación, para argumentar que "es dañino lo que se pretende tangencialmente", en alusión a que "mucha gente en el PSOE con el indulto a Griñán quiere indultar al PSOE".

El consejero de Justicia ha reflexionado en voz alta para preguntarse "según el PSOE quién es el culpable de los ERE" por cuanto ha planteado que "hay un hecho objetivo" en alusión a la existencia de "1.000 millones de euros a las causas vinculadas a los ERE", para seguir reflexionando si fue cosa de "Chaves o Griñán o hubo un momento en que se volvieron todos locos en la Junta" y advertir que fue "en muchas consejerías, no en una o dos, donde se dedicaron a hacer lo mismo todos" y preguntarse por ello si fue un comportamiento "sin ninguna conexión entre ellos".

"Hace falta que el PSOE diga que nunca debió ocurrir esto, que el PSOE pida perdón, que ayude a recuperar el dinero defraudado", ha explicado el consejero, quien ha considerado que "la parte de José Antonio Griñán lo entiendo en lo humanitario, no como una coartada del PSOE como para hacer que no pasó nada con los ERE", caso que ha descrito como "algo muy grave que no tiene que volver a ocurrir".

Nieto se ha centrado en la iniciativa de la familia de Griñán para apuntar que "entiendo a la familia de José Antonio Griñán, de cualquier persona condenada" con la idea de que "un familiar va a querer lo mejor, aunque sepa que no es justo, que es imposible", mientras que ha precisado que "se piden miles de indultos al año".