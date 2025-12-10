Denuncian al Ayuntamiento de Sevilla por un presunto "pelotazo urbanístico" en los antiguos suelos de Altadis

El grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla en la que pide que se investigue un presunto "pelotazo urbanístico" vinculado al proyecto que se está levantando en los suelos de Altadis, en Los Remedios. El objeto de la discordia es el aparcamiento que se está construyendo donde antes había una zona verde, el Parque Manuel Ferrand, entre la antigua Fábrica de Tabacos y el inicio de la calle Virgen de Luján. Según la denuncia, esta obra ha supuesto una modificación del PGOU que se ha ejecutado sin los informes municipales necesarios.

Entre las personas que aparecen en la denuncia figuran dos altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla: Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio, Vivienda, Edificios Municipales, Educación y Juventud; y Fernando Vázquez, gerente de Urbanismo. También son citados otros jefes de distintos servicios municipales, así como Fernando Gómez, vicesecretario del Pleno del Consistorio, o el administrador único de la sociedad que está ejecutando el nuevo proyecto en los antiguos suelos de Altadis. Los denunciantes solicitan a la Fiscalía que los llame a declarar, ya sea como denunciados o como testigos.

Ismael Sánchez, concejal del Grupo Con Podemos-Izquierda Unida, y el abogado Francisco Tejado han sido los encargados de registrar la denuncia en el Palacio de Justicia. Después, el portavoz de ese grupo político ha explicado que "el Ayuntamiento de Sevilla ha cometido un presunto delito de prevaricación urbanística respecto a los suelos de Altadis". "Hablamos de 700 metros cuadrados que ocupaban un parque y que han sido usurpados por la constructora, y por tanto por la adjudicataria del hotel [todo dentro del proyecto Vera Sevilla], que construirá un aparcamiento subterráneo de tres plantas. Esto se ha hecho con una modificación menor del proyecto, pero esta adecuación menor no se ajusta a Derecho y queremos que la Fiscalía investigue", ha explicado Sánchez. "Ha habido una modificación del PGOU, pero no constan los informes preceptivos de la Gerencia de Urbanismo ni del servicio de Parques y Jardines y creemos que ante esta ilegalidad la Justicia debería actuar", ha añadido.

"No sólo hablamos de 700 metros cuadrados, que no son pocos en un barrio como Los Remedios, que es el distrito con menos equipamientos públicos de la ciudad. Al no realizarse la modificación necesaria del PGOU en un suelo no consolidado, la empresa se ha quedado por la cara más de 4.000 metros que debían haberse revertido a la ciudad en forma de equipamiento dotacional", ha proseguido el portavoz de Con Podemos-IU.

Sánchez también ha lamentado que "para colmo, con esta supuesta zona peatonal que en realidad va ser un parking para uso y disfrute de los clientes del hotel, y no del barrio, se está imposibilitando el acceso a los vecinos desde el barrio al río, cuya ribera también es pública". "Aquí alguien parece que ha pegado un pelotazo urbanístico en la ciudad y no nos vamos a quedar callados", ha advertido.