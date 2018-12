Las 10 causas judiciales de 2018

Durante el año que ahora se cierra se han celebrado importantes juicios que ilustran la crónica de tribunales del año 2018, la mayoría de los cuales ya cuentan con sentencia, mientras que en otros casos, como el de los ERE fraudulentos, habrá que esperar en principio hasta el otoño de 2019 para conocer la decisión del tribunal que han enjuiciado a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos de la Administración autonómica por las supuestas irregularidades en las ayudas.

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE ha sido el más largo y quizás el más importante, por lo menos a nivel político, de todos los que se han celebrado hasta ahora en la Audiencia de Sevilla. Pero la crónica de tribunales de 2018 también deja otros casos relevantes como la polémica condena a nueve años de prisión a los cincos sevillanos que integran la denominada Manada, que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que aún tendrá recorrido en 2019 en el Tribunal Supremo.

De igual forma destaca la sentencia por el caso Betis, en el que la Audiencia de Sevilla decidió absolver al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, a pesar de que inicialmente había llegado a un pacto con la Fiscalía y varias de las acusaciones particulares. La Fiscalía de Sevilla decidió no recurrir la absolución, al considerar que no había motivos suficientes para impugnar la sentencia absolutoria, y tampoco lo hizo finalmente la acusación particular de Béticos por el Villamarín, que lidera Hugo Galera, a pesar de que inicialmente sí había anunciado el recurso.

Junto a estos casos destacan otras condenas que en los últimos meses se han impuesto por los crímenes cometidos por el violador del Parque Amate; el asesinato de un gestor en el barrio de Rochelambert; y el de un hostelero en el barrio de Santa Cruz.

En un juicio celebrado en Álava fue condenado a la pena de prisión permanente revisable un profesor de música sevillano por el asesinato de un bebé que arrojó por la ventana. Completan el resumen otros asuntos como el juicio a 37 policías locales por el presunto fraude en las oposiciones del cuerpo o la absolución definitiva de Rubén Castro de malos tratos.

Estos son los diez procesos judiciales destacados de 2018: