El juicio queda visto para sentencia con el agradecimiento de Chaves y Griñán al tribunal

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE ha quedado visto para sentencia a las 14:14 horas de este lunes, después de un año y cuatro días en los que se han celebrado 152 sesiones. Los 21 ex altos cargos imputados no han hecho uso de su derecho a última palabra, salvo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que han mostrado su agradecimiento al tribunal por la forma en la que ha desarrollado las sesiones.

En concreto, Manuel Chaves ha dicho que no tenía "nada" que añadir a todo lo que se ha desarrollado en el juicio, salvo el reconocimiento a la "labor del tribunal y de los magistrados", y sólo ha agregado que las intervenciones de todos los letrados en este juicio ha sido para él un "cúmulo de conocimientos e información" y "una experiencia vital".

Por su parte, el ex presidente José Antonio Griñán, tampoco ha añadido nada más a su defensa, salvo mostrar su "pleno convencimiento y apoyo" a lo que ha manifestado en su informe por su abogado, José María Mohedano, y a lo que éste ha expresado en su intervención esta mañana, donde ha agradecido la labor del tribunal.

El resto de los acusados también han mostrado su agradecimiento al tribunal, pero con pocas palabras. Uno a uno han ido acercándose al micrófono de la Sala y la mayoría han acudido a la siguiente fórmula: "No, señoría, no tengo nada que añadir", comenzando por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, y acabando por la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.

A esa hora, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha dado por concluida la vista oral y a partir de ahora comienza la labor más compleja para los tres magistrados, que tienen que deliberar y redactar una sentencia con respecto a los 21 ex altos cargos que se han sentado en el banquillo de los acusados, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares exculparan al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

A lo largo de las 152 sesiones del juicio han prestado declaración más de 120 testigos y han comparecido nueve peritos, cuatro de ellos de auxilio judicial -los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)- que han elaborado el informe que es la base de las acusaciones y otros cinco propuestos por las defensas. Los peritos de una parte y otra mantuvieron un auténtico rifirrafe de "alto voltaje" a lo largo de las seis intensas semanas en las que se desarrolló la prueba estrella del juicio.

La Fiscalía mantiene en este proceso la petición de condena de seis años de prisión para el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de diez años de inhabilitación para Manuel Chaves, y sólo retiró los cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa. El principal reproche del Ministerio Público consiste en que crearan un sistema "totalmente opaco" que eliminó a su juicio los mecanismos de control.

La acusación popular que ejerce el PP considero acreditado que los ERE fueron usados para obtener un rédito político, y la acusación popular de Manos Limpias exculpó a Manuel Chaves y retiró el delito de malversación contra los otros ex altos cargos a los que acusaba de este delito, al estimar que de administración a administración no hay malversación.

Por su parte, la defensa del ex presidente Manuel Chaves no pudo prevaricar porque realizó "actos de gobierno", no dictó resoluciones. También defendió que no pudo detectar ninguna alarma o señal de alerta.

Especialmente duro con la instrucción realizada por la juez Mercedes Alaya fue el informe realizado por la defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien criticó los "errores mayúsculos" de la magistrada.

El sumario de la pieza política de los ERE fue elevado en febrero de 2017 a la Audiencia por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y consta de once CD que ocupan 38 tomos, con 14.276 folios en total, así como siete anexos documentales con otros tantos miles de folios que componen esta parte de la voluminosa macrocausa.

El tribunal ha pedido que se traduzcan 36 declaraciones a una vista que hasta el pasado jueves constaba de 686 vídeos de aproximadamente una hora de duración, que han registrado todo lo sucedido en un año de vista.