La Fiscalía de Sevilla abre otra investigación por el supuesto "borrado" de historias clínicas

La Fiscalía de Sevilla ha abierto otra investigación, distinta a la que instruye la Fiscalía Superior de Andalucía sobre los supuestos errores en los cribados del cáncer de mama, relacionada en este caso con el presunto "borrado" de los historiales clínicos de las mamografías y ecografías de la plataforma informática ClicSalud+, que denunció la asociación Amama, según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público.

Tras recibir la denuncia de esta asociación, la Fiscalía hispalense acordó la apertura de unas diligencias de investigación que han sido encomendadas a la Sección de Criminalidad Informática, que deberá analizar la denuncia e investigar si se han podido producir delitos relacionados por el supuesto "borrado" o alteración de imágenes de las mamografías realizadas a los pacientes.

Según las mismas fuentes, se podrían investigar supuestos delitos de infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos e incluso delitos relacionados con la informática, en función de si se han alterado realmente esas imágenes.

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, presentó el pasado martes un escrito ante la Fiscalía de Sevilla en el que denuncia el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas digitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según la asociación, desde hace dos semanas varias mujeres han detectado la "desaparición de pruebas diagnósticas o informes en sistemas como ClicSalud+ y Diraya", así como la modificación de nomenclaturas en determinados diagnósticos. El escrito presentado ante el Ministerio Público apuntaba a la posible comisión de delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia o atentado contra la integridad de información sanitaria.

Claverol explicó tras la presentación de la denuncia que "numerosas mujeres han informado de la desaparición de sus pruebas o del borrado del nombre del radiólogo y del documento informado". La asociación asegura, además, haber recibido el testimonio de profesionales sanitarios que habrían detectado cambios en los registros del sistema Diraya. Amama advierte de que la manipulación o pérdida de estos archivos "causa un grave daño" al impedir conocer el alcance de los fallos en el programa de cribado, el número de afectadas y los posibles retrasos en los diagnósticos. La asociación también denunció que, días atrás, las cerraduras de su sede en Sevilla fueron inutilizadas con un líquido vertido en su interior, lo que interpreta como un intento de obstaculizar su labor.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, respondió horas después negando "rotundamente" que se haya borrado o manipulado información en el sistema sanitario público andaluz. "En ningún caso se ha eliminado ninguna prueba ni historia clínica por parte del SAS", afirmó. "Le pedimos a Amama que deje de lanzar infundios que desprestigian a los profesionales del sistema público. Respetamos su decisión de acudir a la Fiscalía y colaboraremos al cien por cien en un ejercicio de transparencia total", añade.

Sanz insistio en la necesidad de "remar a favor de los cribados de cáncer de mama, que salvan vidas", y reprochó que la asociación sevillana se niegue a reunirse con la Consejería, a diferencia de otras entidades.