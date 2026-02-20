La Fiscalía de Sevilla pide tres años de cárcel para el novio de Ana Buza por homicidio imprudente

El juicio por la muerte de Ana Buza, la joven de 19 años que falleció en 2019 cuando iba en el coche junto a su novio, se celebrará en primavera en la Audiencia de Sevilla. Volverá entonces a la actualidad este caso que, más de seis años después, sigue siendo un misterio. La defensa del acusado, la pareja de la chica en esa época, siempre ha asegurado que ella se suicidó tirándose del vehículo en marcha. La familia de Ana, por el contrario, defiende que ella sólo se bajó del turismo, porque se habían peleado, y que él la atropelló, así que su tesis es que se trató de un asesinato. Y la Fiscalía, basándose en los múltiples informes de la Guardia Civil y de prestigiosos peritos, entiende que no fue ni suicidio ni crimen y que el único delito atribuible al novio es que conducía muy por encima de la velocidad permitida en el tramo donde sucedió todo. Por eso califica los hechos como homicidio por imprudencia grave y reclama tres años de cárcel para él. La pena máxima por esa infracción es de cuatro años.

El escrito de calificación provisional del Ministerio Público relata que Rafael V.P., sin antecedentes penales, mantenía una relación con Ana desde septiembre de 2018. Cuando sucedió todo, en la madrugada del 6 al 7 de septiembre de 2019, él tenía 25 años y ella, 19.

Aquella noche, la pareja estaba en Carmona porque en principio iban a pernoctar en casa de los padres de Ana. “No obstante, tras una discusión”, ella decidió que no quería dormir allí y “pidió a Rafael que la llevara al piso de estudiantes donde habitualmente residía”, en Sevilla capital. Entre la 1 y las 2 de la madrugada, el novio cogió el coche de su padre, que se sentó como copiloto. Ana se quedó en “el asiento trasero derecho”. Y allí permaneció, “sin pasar al asiento del acompañante”, cuando su suegro se bajó en casa de la abuela paterna del acusado.

Poco después se produjo el fatídico suceso que está pendiente de ser juzgado y aclarado. Así lo cuenta la Fiscalía:“A la altura del punto kilométrico 511 [de la A-4], coincidiendo con la salida 511 hacia Carmona, lugar donde rige una limitación de velocidad de 80 kms/hora, el acusado no guardó la prudencia y la diligencia requerida como conductor, pues pese a la situación de tensión y enfado existente en la pareja y al límite de velocidad indicado, prosiguió su marcha circulando a 117 kms/hora, lo que determinó que en un momento dado, por razones no determinadas, Ana cayera del vehículo en marcha y sufriera lesiones de tal gravedad que causaron su fallecimiento”.

Esta tesis es casi idéntica a la que defendió la fiscal cuando Rafael V.P. fue procesado, pero con una diferencia. En aquel momento achacó al investigado “una conducción presuntamente irregular que pudo influir de manera determinante en que en un momento dado Ana saliera del vehículo en marcha”.

El documento tiene un tono muy aséptico y no se mete en demasiadas disquisiciones, por no decir ninguna. Eso no quita para que el caso presente una complejidad extrema que, salvo sorpresa, derivará en un juicio largo y técnico. En el Palacio de Justicia, los especialistas del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla confrontarán sus informes, que descartaron rotundamente la hipótesis del atropello mortal, frente a los de los igualmente prestigiosos peritos contratados por la familia de Ana, que sí advirtieron una sucesión de acontecimientos compatibles con un crimen.