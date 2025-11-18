La forense acusada de vejar a las víctimas: "Soy inocente, la verdad saldrá a la luz"

La forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla Ana Arjona, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel acusada de tres delitos conra la integridad moral por vejar presuntamente a víctimas de violaciones, ha asegurado este martes que es "inocente" de todos los cargos y ha asegurado que "la verdad saldrá a la luz", denunciando que ha sido victima de acoso en el IML. Así lo ha dicho a los periodistas la forense a la salida de los juzgados de Sevilla, donde el juicio previsto para este martes se ha suspendido hasta el proximo 12 de junio, después de que su abogado haya denunciado distintas "irregularidades" relacionadas con la fase de instrucción y el proceso judicial que se ha seguido.

Preguntada si se sentía inocente de estas acusaciones, la forense se ha mostrado contundente. "Yo no me siento inocente, soy inocente. La verdad objetiva está ahí. Y saldrá la luz. Yo soy una persona Cristiana y no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Y con eso queda contestado todo. Yo no le he hecho nunca a nadie mal. Que yo conozca o que yo sepa. Nunca. Y he tratado a todo el mundo con una delicadeza tremenda", ha afirmado la forense acusada, que ha añadido que no va a utlizar a los medios de comunicación para decir "quién ha montado esta manipulación".

La Fiscalía asegura en su escrito que la doctora investigada realizó una serie de comentarios vejatorios a las víctimas de las agresiones sexuales -dos de las cuales renunciaron a denuncias las agresiones sexuales que habían sufrido-, entre ellos como que "no se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no" o "decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas... ¿tú sales así vestida?", recoge el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales.

La forense ha defendido que "nunca, jamás, podría decir algo como eso, yo no soy capaz de decir eso". "Ahí están mis informes medicoforenses, que sí, dejan paladinamente claro lo que hice, y que efectivamente me comporté de la manera más estricta y más correcta, porque siempre lo he hecho. Siempre he tenido un gran rigor científico", ha explicado Ana Arjona, que ha insistido en que "nunca ha hecho nada, ni por supuesto, y además objetivamente no hay nada, absolutamente nada, porque todo está en los atestados. Usted me vio a mí tranquila cuando vine, me vio llorando, me vio preocupada. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una fe tremenda, y sé que no puede ir nada en contra mía, porque Dios siempre protege a sus hijos. Yo soy hija suya, y hago todo lo posible para hacer las cosas bien".

La acuada ha explicado que siempre ha sentido que estaba en su puesto de trabajo "para ayudar a los demás, para cumplir una función, que es ayudar a los juzgados, a las fiscalías y al registro, que es mi función. Siempre lo he hecho con rigor científico y nunca me he salido de mis protocolos y de mi naturaleza como medico forense".

Denuncia "acoso laboral" en el IML

Sobre las acusaciones, ha indicado que proceden de las ginecóloga del hospital donde fueron atendidas y ha denunciado que todo se deriva del "acoso y el bullying" que según sostiene ha sufrido en el Instituto de Medicinal Legal. "Este es un expediente disciplinario, pero hay dos más. Uno donde se demostró que habían falsificado documentos para podérmelo abrir. Y en el segundo aparece una testigo donde la directora del Instituto de Medicina Legal, para poderme acusar, se pone a hablar detrás de la puerta. Esto es una manipulación completa y absoluta. Es una historia de acoso laboral desde que mis compañeros, de manera unánime, me nombraron miembro electo del Consejo del Instituto de Medicina Legal. Entonces, en ese momento, cuando empecé a impedir que se hiciera, que utilizaran el Instituto de Medicina Legal como si fuera su patio y su colegio, hicieran lo que les diera la gana, dijeran tú que me caes bien, pues a ti te doy esta plaza".

El acoso, afirma la acusada, empezó en diciembre del año 2013. "Y todavía, a día de hoy, estoy acosada. Y ese es el origen de todo. Lo demás no existe. Es todo una manipulación", ha concluido.

La defensa pide una "sentencia absolutoria" o la nulidad del proceso

Antes de iniciarse el juicio, el abogado de la forense Jesús Escudero, ha planteado varias cuestiones previas en las que ha denunciado una serie de "irregularidades" durante la fase de instrucción de la causa que, a su juicio deben conducir en el dictado de una "sentencia absolutoria" o que se acuerde la "nulidad" del proceso para devolver el caso a la instrucción. Así, ha indicado en primera lugar que se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, por cuanto la denuncia de este caso por parte de la Fiscalía de Sevilla se presentó directamente en el juzgado de Guardia el 22 de junio de 2023, cuando estaba de guardia el juzgado de Instrucción número 6, y no se envió como opina al decanato de los juzgados para su reparto, con lo que a su juicio, "se rompe la cadena del juez predeterminado por la ley".

En segundo lugar, asegura que hay dos diligencias previas relacionadas con este caso, las primeras, las 1720/2023, que no dan lugar a este juicio, y unas segundas, las 1762/23, en las que aparecen "sin auto de incoación de esas diligencias previas", lo que en su opinión, "invalida toda la instrucción y las declaraciones", al tiempo que provocarían la prescripción del primero de los comentarios vejatorios que se le atribuyen, que se remonta a septiembre de 2019.

Otra de las "irregularidades" que denuncia son la sustitución de la juez titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, por el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana en todas las declaraciones de este caso, cuando el magistrado está "habilitado para la instrucción de las macrocausas" y su actuación en este proceso, según dice, "debió estar autorizada por el decanato, porque no estaba habilitado para esas declaraciones".

Por último, afirma que Vilaplana "no tomó juramento de decir verdad" a una de las víctimas y añade que cuando la declaración terminó, la grabación se quedó abierta y en ese momento se observa cómo el magistrado "intenta convencer a la asistenta social" que acompañaba a la joven para que a su vez convenciera a la chica para que presentara una denuncia por estos hechos, facilitando a la asistencia detalles de toda la causa, "quién está declarando, por qué y de qué manera", ha aseverado el letrado, que incluso ha indicado que la grabación recoge algún "comentario fuera de lugar" del magistrado respecto a la belleza de la joven.

Tras la presentación de estas cuestiones previas, la Fiscalía defendió que la denuncia se podía presentar directamente en el juzgado de guardia y pidió la suspensión del juicio para analizar el resto de cuestiones, dado que requiere un "análisis pormenorizado" de la causa, de todas las situaciones que pueden estar registradas en el sistema informático Adriano y que no es posible revisar en unos minutos.