Un funcionario de la cárcel de Sevilla I es agredido durante una pelea entre reclusos tras un culto religioso

Nueva agresión a un funcionario de prisiones en Sevilla en este verano que está siendo negro para el sector. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha informado de que este domingo, a la salida de un culto religioso, ha habido una "pelea multitudinaria" entre reclusos en el centro penitenciario de Sevilla I, en la carretera entre Torreblanca y Mairena del Alcor, y después uno de los presos ha conseguido golpear a uno de los trabajadores que intentaba mediar para que el incidente no tuviese consecuencias más graves.

Los hechos han ocurrido cuando los internos del módulo 57, uno de los más conflictivos, regresaban de la salida al culto evangélico. Se produjo entonces una pelea multitudinaria "entre internos de origen árabe y españoles" en la entrada del módulo. Los funcionarios rápidamente se personaron allí y ordenaron a los internos que depusieran su actitud violenta y agresiva.

Mientras separaban a los dos bandos, al ver que los otros reos se estaban calmando, un interno de origen árabe se abalanzó sobre otros internos y los funcionarios. Fue entonces cuando alcanzó a la víctima en el costado y un brazo. "Con gran esfuerzo y profesionalidad", como destaca la APFP, sus compañeros lograron reducir al interno "a pesar de los golpes y de la gran agresividad que mostraba".

El funcionario herido tuvo que ser atendido por los servicios médicos del centro y posteriormente fue trasladado a Urgencias.

La APFP, además de desear una pronta recuperación a su compañero, aprovecha la noticia para recordar que los módulos de Sevilla I "están masificados" y eso provoca que "cada día hay más agresiones por la mala clasificación de los internos". "Presos que deberían estar clasificados en régimen cerrado, el régimen para los internos más peligrosos e inadaptados, por la política del buenismo institucional se quedan en régimen ordinario, lo que conlleva más peligrosidad en la convivencia en esos módulos", indica.

El sindicato también denuncia que la directora de Sevilla I, "desoyendo las propuestas de los funcionarios", no ha reducido el número de internos y "ha permitido que internos no cumplan sanciones disciplinarias durante el verano". "Las malas acciones de los internos quedan impunes", lamenta la APFP.