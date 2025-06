El jurado declara culpable de homicidio al hombre que mató al ciudadano lituano con quien convivía en La Rinconada

Un jurado popular ha declarado por unanimidad que el hombre acusado de matar a un amigo de una puñalada en una finca rural de La Rinconada es culpable de un delito de homicidio. El investigado, Ricardo A.L., se expone ahora a una petición definitiva de doce años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, que ha ratificado su calificación tras oír este martes el veredicto en la Audiencia de Sevilla. El jurado ha establecido por unanimidad que el encausado dio una puñalada en el abdomen a la víctima, que era un ciudadano lituano con quien convivía desde hacía doce años, y si bien no ha considerado probado que su intención fuese matarlo, sí ha indicado que con la acción de acuchillar al otro varón se hizo a la idea de que podía morir.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público admite para el encausado la atenuante simple analógica de embriaguez. También reclama que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice a los familiares del fallecido, si estos fueran hallados porque hasta el momento no ha sido posible su identificación, en las cantidades que correspondan según baremo de 2023.

El veredicto coincide casi de principio a fin con lo que l¡a Fiscalía defendía en su escrito de acusación. Así, el jurado ha considerado probado por unanimidad que sobre las 22.30 horas del 25 de junio de 2023, en una finca rural del término municipal de La Rinconada, el acusado entabló una discusión con el fallecido y “en un momento dado, estando situado frente a él, le clavó en el abdomen el arma blanca que portaba, un cuchillo de al menos veinte centímetros de hoja, con borde afilado y terminado en punta”.

El trayecto de la puñalada “fue de izquierda a derecha, oblicuo, de delante hacia atrás", y le causó a la víctima "una única herida” en el abdomen que afectó a varios órganos. El hombre falleció el 3 de julio de 2023 en el hospital Virgen Macarena como consecuencia de un shock hipovolémico secundario derivado de esa herida por arma blanca, según estipula el veredicto.

Los jurados (ocho mujeres y un hombre) también han matizado que Ricardo A.L. tenía aquel día sus capacidades "levemente afectadas" por la ingesta previa de alcohol y que padece "rasgos anómalos de personalidad de tipo disocial y un trastorno por consumo de alcohol moderado. En todo caso, la atenuante de embriaguez es simple porque el jurado entiende que su capacidad de comprender lo que estaba haciendo no se vio alterada.

Lo que el jurado no ha considerado acreditado, por mayoría de ocho votos, es que el procesado "actuó con intención de acabar con la vida" de la víctima. "No hay pruebas de que su intención fuese matar", ha destacado la portavoz del tribunal ciudadano. Y tampoco ha dado como veraz la hipótesis de que su comportamiento fue fruto de un ataque de ira por el maltrato que, según Ricardo A.L., sufrió a manos de su compañero durante años. Los peritos dijeron en el juicio que "no fue un arrebato" y el veredicto lo ha traducido considerando "no probado que actuó con un impulso súbito por su mala relación" con la víctima.

Después de escuchar todas estas consideraciones, la fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha vuelto a pedir una condena de doce años y medio de prisión para Ricardo A.L. La acusación ha interpretado que, aunque no existió un dolo directo o intención evidente de matar a la víctima, el dolo eventual no comporta una reducción de la pena. La defensa, por su parte, no ha interesado una condena precisa pero sí ha solicitado que se le rebaje en dos grados por la atenuante de embriaguez y la de anomalía psíquica.

Las dos partes, curiosamente, sí han coincidido en interesar que el estado de prisión provisional en que se encuentra el homicida. El primer plazo legal de dos años expira el próximo 25 de junio, así que tanto la fiscal como el abogado defensor han pedido que se prorrogue durante otros dos años.

¿Quién era el fallecido?

El caso tiene como peculiaridad el desconocimiento respecto a la identidad de la víctima. Este hombre, según figuraba también en la narración de la Fiscalía, "utilizaba" el pasaporte de un ciudadano lituano de 57 años, natural de Raiseniai, cuyas iniciales eran J.K. "Sin embargo, consultadas las autoridades lituanas, han informado de que la filiación de J.K. no existe en sus bases de datos de nacionales lituanos y que el referido número de pasaporte corresponde a J.D, a quien le consta mismo lugar y fecha de nacimiento. También son coincidentes los nombres de sus progenitores, quienes han fallecido, así como un hijo que murió en 2018", explica el Ministerio Público. En conclusión, no existe ninguna certeza de quién era el hombre que murió apuñalado en La Rinconada.