La Justicia perdona cinco millones a un matrimonio de Coria del Río con la ley de Segunda Oportunidad

La historia de J. L. F. y A. S. N., un matrimonio de Coria del Río a quien la crisis inmobiliaria arrojó a la ruina total es una muestra de cómo la Ley de Segunda Oportunidad puede transformar vidas. Un Juez de Sevilla les ha perdonado más de cinco millones de euros de deudas, cerrando así una historia de ruina económica y personal de más de dos décadas.

Durante los años de bonanza económica en España, el negocio inmobiliario de José en Andalucía era imparable. A través de su empresa gestionaba importantes desarrollos urbanísticos en localidades como Gelves, Algeciras, La Palma del Condado y Palomares del Rio. En Sotogrande promovía viviendas de lujo y gozaba de gran prestigio empresarial. Su éxito fue tal que llegó a ser invitado a cenas de gala con la reina de Inglaterra.

Todo cambió con la llegada de la crisis financiera y de la construcción. En enero de 2009, el Juzgado Mercantil declaró en concurso de acreedores a su empresa y arrastró por completo su vida personal, dejando al matrimonio sin bienes ni ahorros. “Fue como una pesadilla. Una mañana vimos todas nuestras cosas en bolsas de basura en la puerta de nuestra casa. Lo habíamos perdido todo”, recuerda J.L.F. La situación fue aún más dolorosa porque todavía tenían hijos a su cargo.

Las deudas personales derivaban de los avales que ambos habían firmado para respaldar las operaciones de la empresa, comprometiendo su patrimonio personal para sacar el negocio adelante. A.S.N, que había trabajado toda su vida como enfermera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo resume con serenidad: “Lo más importante ha sido mantener a la familia unida. Hemos pasado años muy duros, pero nunca nos hemos soltado la mano. Nuestros hijos han estado ahí en todo momento, y eso es lo que verdaderamente tiene valor. El dinero va y viene; la familia es lo que queda”.

Hoy, a sus 70 años, J. L.P. afirma con ilusión: “La Segunda Oportunidad ha sido un punto de inflexión. Me permite volver a emprender, recuperar la ilusión por crear nuevos proyectos, generar puestos de trabajo y demostrar a mis hijos que fui un buen empresario. No quiero que recuerden un fracaso, sino un ejemplo de lucha. Sigo con fuerza y ganas de aportar a la sociedad”.

El procedimiento ha sido tramitado por el despacho Necker Abogados, bajo la dirección de Guadalupe Pérez de Vargas Giner y Teresa Budiño Benítez, quienes han acompañado a la familia durante todo el proceso. “Este tipo de procedimientos no son solo jurídicos, sino profundamente personales. Acompañar a una familia en un proceso en el que tienes que pedir autorización judicial para algo tan básico como comprar un abrigo o poder ir al dentista por un simple dolor de muelas, requiere cercanía, comprensión y compromiso”, afirman desde el despacho.

Las abogadas Guadalupe Pérez de Vargas Giner y Teresa Budiño Benítez. / M. G.

Para Teresa Budiño este caso ha tenido un valor añadido: “Cuando JF llegó a nuestro despacho descubrí que era un empresario con el que había trabajado mi padre, alguien que tenía un vínculo personal especial con mi familia. Que hayamos podido conseguir este resultado ha sido todo un hito y nos sentimos profundamente satisfechas”.

J.L.F. concluye con emoción: “Durante años me sentí atrapado, sin salida, sin saber a quién acudir. Todo cambio cuando conocí a Teresa y a Guadalupe. Desde el primer momento sentí que no estaba solo. El trato ha sido excepcional, cercano, y me devolvieron la esperanza. Siempre están ahí cuando las necesito. Gracias a ellas y a todo el equipo de Necker Abogados hoy puedo mirar al futuro con dignidad y esperanza".

Necker Abogados tramita en la actualidad casi cuatro centenares de expedientes de segunda oportunidad, habiendo conseguido a través de sus profesionales cientos de exoneraciones de diversa cuantía. Guadalupe Pérez de Vargas, socia fundadora del bufete manifiesta: “Vivimos una nueva oleada de insolvencias que arrastra a empresas y familias con un coste personal altísimo. En Necker Abogados combinamos rigor jurídico y empatía real para sacar al cliente del abismo.”