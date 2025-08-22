Un juzgado manda a la cárcel al hombre que pegó fuego a una cafetería de Los Palacios porque no tenía mayonesa para su montadito

Un juzgado de Utrera ha ordenado este viernes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que fue detenido el miércoles después de provocar un incendio en una cafetería de Los Palacios. La noticia corrió como la pólvora por el origen del suceso: este individuo pidió mayonesa a los camareros del establecimiento para completar su montadito y, como el establecimiento no disponía de esa salsa, salió a comprar gasolina en una gasolinera, regresó al local y sin previo aviso le pegó fuego a la barra. Por estos hechos, sin perjuicio de una calificación distinta a medida que avance la investigación, se le atribuyen los presuntos delitos de incendio y lesiones leves.

La jueza titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Utrera, plaza número 3, que es la que estaba en funciones de guardia, considera que en este caso la prisión provisional resulta necesaria para evitar el riesgo de fuga, dada la naturaleza de los hechos y la gravedad de las penas que pueden imponerse en su caso al investigado.

Y no sólo eso. La magistrada también cree que existe un alto riesgo de reiteración delictiva y que, con su actuación, el investigado ha creado una gran alarma social.

Por todo ello, la titular del juzgado califica en el auto la medida cautelar de prisión provisional como "proporcional, adecuada e idónea a los fines propuestos".

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración, pero no han trascendido detalles de lo que ha dicho.