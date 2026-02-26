Denuncian al alcalde de Gines por la exigencia de mordidas al empresario del caso Pineda y el regidor lo niega tajantemente

Un juzgado de Sevilla ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada por el empresario David Rodríguez Mohamed, propietario del establecimiento Green House de Gines y que aparece en la causa de Rafael Pineda -ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía-, en la que asegura que ha pagado supuestas "mordidas" de entre 3.000 y 5.000 euros al alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido, a cambio de evitar que el Ayuntamiento enviase policías locales para sancionarlo. El regidor ginense ha negado tajantemente los hechos y ha asegurado a este periódico que "nunca" ha hablado por teléfono con el empresario y, por tanto, la grabación y la denuncia son "falsas".

En la denuncia que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que ya ha abierto diligencias previas y a la que ha tenido acceso este periódico, David Rodríguez Mohamed denuncia al alcalde y a dos policías locales, a los que acusa de someterlo a una "especial persecución" tras haberse negado a seguir siendo "utilizado para el enriquecimiento" del regidor ante "la creencia de que las represalias conlleven el cierre del establecimiento, al igual que ya se produjo el pasado 12 de marzo de 2024".

El responsable del negocio hostelero asegura que el objeto de la denuncia es la "extorsión" a la que se ha visto sometido "bajo la amenaza de cierre y el acoso constante de las denuncias de la Policía Local al establecimiento que regenta, con múltiples sanciones, muchas de ellas carentes de realidad alguna, y que cesaban de inmediato, cuando se producía el pago de las mordidas a las que venía siendo sometido".

Según el denunciante, debía entregar cantidades que oscilan entre los 3.000 y 5.000 euros "cada cierto tiempo y a demanda del denunciado, o bien a él, o al jefe de la Policía Local, quien en múltiples ocasiones ha recogido el sobre correspondiente", sostiene la denuncia de David Rodríguez Mohamed, quien asegura que en 2024 se negó a entregar el pago exigido y ello condujo, siempre según su testimonio, a la apertura de un expediente de declaración de ineficacia de la declaración responsable presentada en septiembre de 2023 para la apertura del negocio. Además de iniciar el procedimiento sancionador, el Ayuntamiento ordenó la "suspensión de forma inmediata y como medida cautelar del ejercicio de la actividad" del Green House. El cambio se había solicitado en el año 2020 para el proyecto de ampliación a bar con cocina, con instalación de audiovisuales y la legalización de la estructura de madera desmontable en la terraza.

Como no le concedían las medidas cautelares en el juzgado de lo Contencioso-administrativo en el que había recurrido la decisión del Consistorio, prosigue el denunciante, optó las pasadas Navidades "por volver a claudicar y pagar la oportuna mordida, con el fin de poder volver a abrir el negocio". Y tras ese pago, el Ayuntamiento otorgó la oportuna licencia de apertura, cesando en la medida cautelar y permitiendo la apertura del establecimiento.

Aceptó el pago del "impuesto revolucionario" tras recibir numerosas denuncias

Dice el denunciante que tras negarse a pagar el "impuesto revolucionario que se le requería ilegalmente" su negocio fue sometido a "multitud de denuncias", en una de las cuales se le atribuyen al empresario una serie de comentarios ante la llegada de los agentes y David Rodríguez Mohamed asegura que la denuncia es falsa porque en la fecha de la misma, el 8 de diciembre de 2024, se hallaba de viaje con su familia en Praga (Chequia).

El empresario asegura que con el fin de que cesara el "acoso policial y municipal" y para dejar constancia de "la extorsión a la que viene siendo sometido, accedió estas Navidades al pago de la correspondiente mordida, si bien y en la desesperación y con el fin de poder tener prueba de los hechos que se denuncian procedió a grabar la llamada efectuada al alcalde, enviando a un operario suyo a la entrega de la cantidad exigida, esto es 5.000 euros".

En los audios aportados al juzgado, a los que ha tenido acceso este periódico, una voz que el denunciante identifica como la del alcalde ginense -Romualdo Garrido insiste en su falsedad- le exige supuestamente al empresario "lo mismo de siempre", en alusión al posible pago de dinero. Ante el requerimiento de David Rodríguez Mohamed para que no sigan denunciándole la Policía Local, esa voz atribuida al alcalde supuestamente le habría dicho "David, tú eres quien has querido atajar todo nuestro tema de esta manera, me has obligado a tomar las medidas que me he tenido que tomar, así que tú sabrás por qué camino quieres tirar".

En otro fragmento de la conversación aportada al juzgado, el supuesto alcalde le habría dicho que esa tarde iba a estar "en el Mercado Navideño" y para ello comenta lo siguiente: "dile a Pepón [un trabajador del Green House] que se pase por allí y que no se olvide de lo mío".

"David, es lo mismo de siempre, ¿vale?"

A continuación, la voz del supuesto regidor comenta a su interlocutor que le diga a su empleado que le llame y él le dirá dónde pueden verse: "David, es lo mismo de siempre, ¿vale?", en alusión a la supuesta entrega de la mordida. El empresario le dice entonces que va a hacer "un poder" para darle el dinero pero le pide al regidor que los policías locales "no le molesten más y le dejen pasar las Navidades" de forma tranquila y de esa forma poder facturar en su negocio. "Te doy mi palabra de que no te molestan más", asevera supuestamente la voz atribuida a Romualdo Garrido en el audio entregado en el juzgado junto con la denuncia".

Además, el denunciante ha aportado dos fotografías del supuesto encuentro del alcalde con el tal "Pepón", el trabajador del Green House, en la que se ve cómo éste le hace entrega de un sobre o similar en el que iría el dinero, siempre según la denuncia que investiga ya el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

El denunciante ha pedido al juez que se dé traslado de su denuncia a la Policía Judicial para la investigación de los hechos denunciados, previa declaración del "secreto de las actuaciones", y que se tome declaración tanto a él como al trabajador que hizo la entrega. Además, pide que "ante las posibles represalias que desde el Ayuntamiento de Gines puedan efectuarse" sobre él y su negocio, se adopten las "medidas cautelares correspondientes para salvaguardar la persona e intereses mercantiles del mismo".

El alcalde ha solicitado "protección policial" porque teme por su integridad física y la de su familia

El alcalde de Gines ha anunciado que a la vista de la gravedad de la situación ha solicitado "protección policial, ya que teme tanto por su integridad física como por la de su familia". Romualdo Garrido ha manifestado que se pone a disposición judicial para aclarar este asunto, en el que "defenderá todos sus derechos" y ha afirmado que esa supuesta conversación es una "manipulación torticera y grave" de su voz, ironizando con que la denuncia parece "una serie de Netflix". El regidor ha insistido en que esta denuncia supone una "injusticia brutal" y sólo espera que la gente de su pueblo "le crea", y para ello anuncia que "defenderá su honor hasta los últimos días". En este sentido, Romualdo Garrido ha dicho que le preocupa "muchísimo" lo que piensen su familia, sus amigos y los vecinos de Gines porque, ha precisado, lo que se dice en la denuncia "es mentira" y está dispuesto a hablar con cualquier vecino que lo estime oportuno.

En cualquier caso, Romualdo Garrido ha negado "tajantemente haber recibido en su vida ninguna contraprestación de nadie", ha aseverado el regidor ginense, que ha añadido con respecto a las fotografías aportadas por el denunciante que "es muy habitual que la gente le entregue peticiones" en la calle, pero ha insistido en que para nada se le hace ninguna entrega de dinero, como sostiene el denunciante.