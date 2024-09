La madre del niño de Morón será juzgada por homicidio imprudente

El Juzgado de Instrucción número dos de Morón de la Frontera ha acordado la apertura de juicio oral por un presunto delito de homicidio imprudente, contra Macarena Díaz, madre del niño Antonio David Barroso Díaz de 15 años, desaparecido desde septiembre de 2021 después de que ella saliese de viaje con el menor. La mujer fue hallada en Segovia dando explicaciones "inconexas" sobre el paradero de su hijo y asegurando que el menor murió en Morón de la Frontera y ella quiso llevarlo a Santiago de Compostela para que el apóstol "hiciera un milagro y lo resucitara".

El niño padecía síndromes de West y de Lennox Gastaux. La acusada tendrá que depositar una fianza de 147.496 euros para asegurar las responsabilidades monetarias que, en definitiva, se les impongan en un futuro.

El menor emprendió un viaje con su madre, Macarena Díaz, el 12 de septiembre de 2021, sin rumbo fijo desde su casa de Morón de la Frontera. Antonio David tenía una serie de enfermedades raras, como el síndrome de West y el de Lennox-Gastaux, que lo mantenían postrado en una silla de ruedas, padecía ataques epilépticos con frecuencia y era completamente dependiente. La madre también tiene un trastorno mental y sufría un brote psicótico en el momento en que ocurrieron los hechos.

La madre fue trasladada al centro psiquiátrico del hospital de Segovia para recibir asistencia especializada, contactando la Guardia Civil con el padre del menor y expareja de la mujer, para interesarse por el paradero del chico.

Desde Morón, el padre y la hermana del joven contaron a los agentes que pensaban que el chico estaba con su madre. En ese momento, el padre acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Morón para formular una denuncia por la desaparición del chico.

Tres versiones de la muerte

Los agentes de la Policía Nacional de Morón visitaron la vivienda de la mujer, averiguando que se había deshecho de enseres y se habría marchado el 12 de septiembre de 2021, llevándose a Antonio David con ella. A partir de ahí, y según las pesquisas de los agentes, habrían pasado aquella noche en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), donde ambos fueron vistos y desde donde habrían proseguido su viaje.

Dos de las versiones con las que entonces trabajaron los investigadores del caso, pertenecientes a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) central, se basan en que el niño murió en su casa de Morón de la Frontera, según figura en el sumario del caso, al que tuvo acceso este periódico. La primera hipótesis es que Antonio David falleció el 10 de septiembre, dos días antes de que su madre cargara el cadáver en su coche con intención de llevarlo a Santiago de Compostela, para que el apóstol hiciera un milagro y lo resucitara. En su delirio, Macarena creía firmemente que su hijo podía resucitar al tercer día, como Jesucristo.

Ese día, buscó en su teléfono móvil "cuánto tiempo dura la resurrección de Cristo" y "cuándo Cristo muere según la Biblia". Esta es la última búsqueda que hizo desde su teléfono antes de deshacerse de él, arrojándolo a un contenedor de basura cercano a su domicilio. Fue la propia madre la que aseguró a la Policía que el niño murió ese día. Sin embargo, esta teoría se descartó porque un testigo directo vio al niño con vida al día siguiente, 11 de septiembre, al menos hasta las 21:45.

La mañana del domingo 12, Macarena subió al niño al coche adaptado en el que se desplazaban habitualmente, y emprendió un viaje que los llevó primero hacia Cádiz, desde donde regresó a Sevilla para coger la SE-30 y luego emprender rumbo a la Ruta de la Plata.

El hotel de Talavera de la Reina

Durante una hora pararon en una gasolinera de Miajadas (Cáceres) y descansaron en un hotel de Talavera de la Reina. Aquí se vio al niño por última vez. Desde allí fueron a Madrid, donde varias cámaras de sucursales bancarias vieron pasar el coche por la avenida del Padre Piquer, en Aluche. La Policía cree que Macarena arrojó el cadáver del menor en algún contenedor de basura de esta zona. Después, la madre apareció sola a las cuatro de la madrugada un hotel de Riaza (Segovia). Tres horas después llegó a una gasolinera de Carabias, en la misma provincia, donde dijo que había matado a su hijo.

La segunda hipótesis es que el niño murió la noche del 11 al 12 de septiembre, también en su casa de Morón. Esto precipitaría la salida del pueblo de Macarena. El recepcionista del hotel de Talavera no pudo acreditar que estuviera vivo y la Policía concluyó, tras entrevistar a la empleada de la limpieza, que Macarena no había acostado al niño en la cama. Tampoco había restos de "fauna cadavérica" en la habitación. No obstante, la Policía considera que éste no sería motivo suficiente para argumentar la marcha de Macarena, "dado que ella, en todas sus crisis anteriores, ha abandonado igualmente su localidad de residencia".

La Policía apuesta más por la tercera hipótesis. Según esta versión, Antonio David salió con vida de Morón de la Frontera y pudo morir durante la tarde del día 12 de septiembre, en el viaje. Esto encajaría, según los investigadores, "con la actitud de Macarena en la gasolinera de Miajadas, los testimonios de los testigos (recepcionista del hotel de Talavera y empleado de la gasolinera de Miajadas) que en ningún caso recogen indicios de que el niño estuviera fallecido, el hallazgo en el vehículo de productos que Macarena utilizaba para alimentarle, así como nuevamente la ausencia de fauna cadavérica en la ropa de cama de la habitación del hotel".

Las cámaras de la gasolinera captaron a Macarena accediendo al coche por la parte de atrás, donde podía encontrarse el menor, "manteniendo al principio una actitud aparentemente normal, llevando incluso una botella de agua". "Sin embargo, a lo largo de la grabación, su actitud cambia mostrándose visiblemente más nerviosa y llegando a realizar movimientos que indicarían una situación desesperada", añade el informe.

"Incapaz de cuidar de un menor"

La Policía considera que esta hipótesis "pudiera ser la más probable, datando la muerte del menor antes de su llegada al hotel de Talavera de la Reina, bien en la misma gasolinera de Miajadas o bien durante el trayecto hasta Talavera, motivo por el que Macarena, a pesar del calor, adquiere una manta para taparlo antes de entrar en el establecimiento, al ser consciente de que el menor está fallecido".

Los investigadores consideran "impensable" que Macarena "fuera capaz de cuidar de un menor de edad que sufría una grave discapacidad", dados los delirios que padece como consecuencia de su enfermedad, que "la incapacitan para el cuidado de sí misma". Ella también se había ido reduciendo la medicación porque ésta la hacía engordar mucho.

Cada vez que padece una crisis de su enfermedad, la mujer se refugiaba mucho en la fe católica y visitaba a diario las iglesias, "obsesionada con el hecho de que su hijo se iba a curar". Para la Policía, "existen varios aspectos fundamentales y claramente apreciables por su entorno familiar y social que determinan que Macarena se encontraba en un brote psicótico" a principios de septiembre de 2021. Así, se deshacía de cosas de forma compulsiva, se refugiaba en la fe e hizo cientos de consultas sobre temática religiosa en internet, se aislaba y no dejaba entrar a nadie en su casa y cambiaba su forma de hablar, pasando a emplear un lenguaje "muy fino" y diferente al suyo habitual.