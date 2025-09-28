"No sé si Marta aparecerá, no hay por qué perder la esperanza"

El presidente de la Audiencia de Sevilla, Álvaro Martín, que intervino en la pieza separada de la búsqueda de Marta.

El magistrado Álvaro Martín, nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla, intervino cuando dirigía el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla en la pieza separada que se abrió tras el asesinato de Marta del Castillo para tratar de localizar el cuerpo. En esta entrevista se pronuncia sobre el caso y también sobre las críticas que la familia de Marta ha realizado en reiteradas ocasiones sobre la actuación de la Fiscalía y del juzgado en el caso.

Además, en su etapa al frente del juzgado recibió el informe pericial sobre el teléfono de Miguel Carcaño, elaborado Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus y que recoge hasta seis nuevos posicionamientos del terminal en Dos Hermanas y en la zona norte de la ciudad, en San Jerónimo, junto al Cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista de El Vacie, pero sobre estas localizaciones no se puede determinar ni el día ni la hora en la que quedaron registrados en el aparato.

Pregunta.Usted intervino en la pieza separada de la búsqueda de Marta del Castillo y en ese informe último pericial de los teléfonos. ¿Cree que Marta aparecerá alguna vez?

Respuesta.La verdad es que no lo sé. Por la familia, sin lugar a dudas, lo desearía, como lo desearíamos todos los ciudadanos de bien de España, pero no lo sé. El tiempo siempre juega en contra, pero no hay por qué perder la esperanza.

P.El padre de Marta ha criticado muchas veces la actuación de la Fiscalía y de los jueces. ¿Qué se le puede decir a esos padres?

R.A eso yo no tengo nada que decir. Yo considero que el dolor y el sufrimiento de la familia merece un respeto absoluto y que está dentro de nuestro sueldo, por decirlo de alguna manera, el tolerar ese tipo de manifestaciones que, además, se desenvuelven dentro de un ámbito que yo considero razonablemente respetuoso para la situación de la familia y que hay que asumir como razonables y lógicas.