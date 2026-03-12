El padre del menor asesinado en Isla Mayor: "Hasta los jueces están quejándose de leyes que son muy leves"

Francisco José Márquez, el padre del menor asesinado el 2 de julio de 2025 en el Poblado de Alfonso XIII, ha valorado con dolor la sentencia que condena el homicida a seis años de internamiento en régimen cerrado y ha lamentado que es lo máximo que se ha podido conseguir. "Hasta los propios jueces están quejándose de leyes que son muy leves", ha lamentado.

En declaraciones a Efe, Márquez se ha referido así a la sentencia dictada por la plaza número 3 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Sevilla, que atribuye a M. un delito de asesinato y otro continuado de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa. En este sentido, ha señalado que para decir que están satisfechos con la sentencia hay que "ponerse en el lugar de la familia" porque no ve lógico "que te digan que el asesinato de tu hijo vale cinco años, más uno por robo".

"No lo veo lógico. Hasta los propios jueces están quejándose de leyes que son muy leves. Con la injusticia de Justicia que tenemos, es lo máximo que se ha sacado", ha comentado.

El asesino deberá indemnizar a los padres y al hermano menor de edad de la víctima con un total de 310.000 euros por el profundo daño moral y las lesiones psíquicas que ha causado a la familia. El padre de Daniel se ha mostrado escéptico al respecto. "Ninguna o casi ninguna víctima recibe dinero", ha recordado. "Si lo pagara el Gobierno, seguramente estarían más atentos a estas personas", ha concluido.