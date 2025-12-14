"El proceso de Aznalcóllar ha hecho daño a muchas personas pero también a la economía andaluza"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absolvió a los diez acusados investigados por el presunto amaño del concurso para la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, un proceso que, según ha señalado, ha hecho daño "a muchas personas" pero también a la economía andaluza.

Pregunta.¿Qué le parece la decisión de la Audiencia que ha tumbado el caso Aznalcóllar diez años después?

Respuesta.Sobre el tema de Aznalcóllar, yo creo que eso entra dentro del aprendizaje de prudencia que hay que tener siempre. Creo que que todo este retraso tan grande en la investigación ha hecho daño a muchas personas, pero también ha hecho daño a la economía andaluza, porque la actividad minera es una actividad fundamental y, especialmente, en determinadas zonas, que ha llevado a una parálisis y a una puesta en duda de esa actividad.

P.¿Y qué se puede aprender de este caso?

R.Aznalcóllar ha sido mucho más allá del efecto concreto, ha tenido un efecto que ha puesto en duda al propio sistema minero. Y y yo creo que eso nos ha hecho daño. Por tanto, me alegro por las personas, me alegro por los profesionales de la Junta de Andalucía. Creo que que gabinete jurídico ha hecho también un buen trabajo. Y, en este caso, pues, sobre todo, creo que la que la actividad minera sale mucho más protegida, fortalecida, y confío que esto sea algo que permita un desarrollo de una actividad que genera mucho empleo, mucha actividad económica y mucha riqueza para muchas zonas cuya única alternativa es la actividad minera.

R.Creo que todos tenemos que aprender mucho de esto. Además,s e echa mucho de menos que hoy en día exista, porque recuerdo que cuando ocurrió Aznalcóllar, se creó un comisionado entre administraciones que supo superar la situación de crisis. Hoy no sé si con el Gobierno de España que tenemos eso hubiera sido posible. Sin embargo, el gobierno de España en esa época nombró un comisionado, y funcionó muy bien la coordinación y creo que fue un ejemplo también de la manera de reaccionar frente a un gravísimo problema. Pero tuvo unas connotaciones que yo creo que ha provocado un daño, no digo irreparable, pero un daño de un coste de oportunidad muy elevado para una actividad que se ha visto dañada. Por lo tanto, yo creo que todos deberíamos de aprender de esa sentencia en el ámbito de la prudencia y en el ámbito de la responsabilidad.