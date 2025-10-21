Ratifican la condena a una residencia de ancianos a indemnizar con 80.116,79 euros a los hijos de una residente fallecida

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la condena de 80.116,79 euros de indemnización que un juzgado impuso a una residencia de ancianos por la muerte de una residente. Los tres hijos de la fallecida entendían que la demandada no prestó una atención adecuada a la úlcera sobre infectada que padecía la mujer, lo que provocó una sepsis generalizada que causó su deceso.

Los magistrados “comparten plenamente” la misma conclusión que la obtenida por la sentencia de instancia, “cuyos acertados razonamientos expresamente se aceptan y asumen”. Así, el tribunal argumenta su decisión en “la falta de constancia” de la realización de los cambios posturales cada dos horas y de levantamiento diario de la cama prescritos por el facultativo. Asimismo, considera que hubo “desatención” del médico de la residencia durante cinco días pese a advertirse el riesgo de úlcera.

Por último, los juzgadores advierten una “falta de constancia de la derivación al servicio de geriatría prescrita por el médico de la residencia pese a que la residente sufría de desnutrición, de un fecaloma (posible obstrucción intestinal) y una úlcera sacra que se va agravando”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación.