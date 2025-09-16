El Supremo confirma el archivo de la causa contra el coronel Navarro por la muerte de dos soldados en Cerro Muriano

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la causa contra el coronel Navarro, uno de los mandos investigados por la muerte de dos soldados en unas maniobras en un pantano en la base de Cerro Muriano, en diciembre de 2023. La familia del soldado sevillano Carlos León había recurrido ante el Alto Tribunal el sobreseimiento acordado con respecto a este mando, pero luego no compareció durante la fase de tramitación del recurso de casación, que ahora ha sido declarado "desierto" en un decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia.

El abogado Luis Romero manifestó su desacuerdo con la resolución del Tribunal Militar Central que en mayo pasado revocó la decisión del Juzgado Togado Militar Central de procesar por los hechos al coronel Navarro, que estaba investigado en la causa. El letrado de la acusación consideraba que el coronel Navarro tenía "la responsabilidad" de los delitos consumados contra los deberes del servicio apreciados en la causa, "aunque sea en su comisión por omisión".

Por ello, anunció un recurso de casación ante la Sala V del Tribunal Supremo, que en julio pasado tuvo por preparado el reurso y emplazó a las partes personadas para que comparecieran ante la Sala en un plazo de 15 días. Sin embargo y a pesar de que fue emplazado a tiempo, ha transcurrido "con exceso el término concedido sin que se haya personado ni formulado escrito de interposición de recurso". De esta forma, el Alto Tribunal concluye que, "habiendo transcurrido el término conferido a la parte recurrente sin que la misma haya comparecido ante esta Sala, procede, sin más trámite, declarar desierto el recurso, comunicándolo así al Tribunal de Instancia para los efectos que procedan". La consecuencia de esta decisión es la exclusión del coronel Navarro de la causa.

En julio de 2024, el Juzgado Togado Central Número 2, procesó por estos hechos al capitán Zúñiga, al teniente Tato, al sargento Castroviejo, al teniente coronel Zanfaño, al comandante Velasco y al coronel Navarro. Sin embargo, el Tribunal Militar Central, al resolver los recursos de apelación planteados por las defensas, estimó plenamente el recurso del sargento Castroviejo y revocó el auto respecto al sargento y al coronel.