El TSJA le quita un año de cárcel a un hombre condenado por violar a la hija de su novia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha restado un año de cárcel a un hombre que fue condenado a nueve y medio de prisión por violar a la hija de su pareja sentimental, a la que sometió a diferentes prácticas sexuales durante al menos dos meses. La niña tenía diez años cuando ocurrieron estos hechos y la rebaja de la pena no tiene nada que ver con la gravedad de lo ocurrido, que la Sala de lo Civil y Penal ratifica, sino con la excesiva duración del procedimiento judicial. La quita, por tanto, obedece a la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y deja la pena inicial de nueve años y medio de reclusión en ocho años y medio.

La sentencia original, dictada el 13 de diciembre de 2023 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, estableció como probado que en fechas próximas al verano de 2016, "durante al menos dos meses en los fines de semana", Rubén E.G. aprovechaba que su novia dormía la siesta en la primera planta del domicilio donde convivían para acercarse a la menor "a fin de satisfacer sus deseos sexuales" cuando la menor estaba en el salón, "donde había un sofá en forma de ele". Allí la sometía a "tocamientos en el pecho por debajo de la ropa y besos en la boca, la cara y el cuello". "Cuando la menor intentaba apartarse, el acusado le manifestaba" frases como 'relájate, que no te va a pasar nada' o 'esto no se lo puedes contar a tu madre, tiene que quedar entre nosotros'".

Con el paso de los días, el procesado "fue subiendo el tono de sus contactos sexuales y, con el mismo ánimo libidinoso, otro día se bajó los pantalones y la ropa interior y cogió la mano de la menor y la colocó" sobre su miembro viril para que ella le hiciera una masturbación. "Como ella se opuso, le cogió la cabeza y la obligó a hacerle una felación diciéndole que lo chupara como si fuera un chupa chups'", proseguía la sentencia de la Audiencia. En otra ocasión, y siempre "con el mismo ánimo lascivo", le realizó otra práctica sexual "aunque ella le indicó que le hacía daño", pero no le hizo caso.

Al margen de la dilación indebida, el TSJA no toca ningún punto más de la condena por el delito de agresión sexual a menor de 16 años: ni los catorce años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella, ni los quince años de inhabilitación especial para empleo relacionado con menores ni los cinco años de libertad vigilada post penitenciaria.