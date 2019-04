Los jueces de violencia sobre la mujer son contrarios al traslado al Edificio del Prado

Tras la inspección de las dependencias donde se destinará la sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el Prado de San Sebastián, los jueces que forman parte de la junta sectorial han destacado algunas deficiencias.

La primera de ellas es que no está prevista la creación del Juzgado de Guardia. Según el acta de la junta de jueces, "esto significa que el edificio de El Prado estará abierto permanentemente para subir hasta la segunda planta al juzgado en que cada momento se encuentre en funciones de guardia, con el consiguiente problema de acompañamiento de las víctimas", recoge el documento. Es decir, resulta "inviable" garantizar la no confrontación no sólo con el investigado, sino también con sus familiares puesto que los juzgados de Violencia de la Mujer no dividen las funciones de guardia entre "incidencias" y "detenidos".

Asimismo, el acta de la Junta de Jueces recoge que las instalaciones "no cumplen las más elementales normas de seguridad no sólo para las víctimas, sino también para los menores" . Es más, los jueces muestran su extrañeza ante la insitencia en el traslado inminente de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a estas instalaciones"