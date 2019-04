Óscar Cisneros Marco recibe a este periódico tan sólo unos días después de su toma de posesión como nuevo decano del Colegio de Abogados de Sevilla, tras haber arrasado en las últimas elecciones celebradas en noviembre de 2018. El nuevo decano ha sido en los últimos cuatro años el hombre fuerte de José Joaquín Gallardo, el decano saliente, aunque ha formado parte de la junta de gobierno de la institución de la calle Chapineros desde hace 24 años, el mismo tiempo que su antecesor ostentó el cargo de decano. En esta entrevista asegura que van a limitar los mandatos del decano a dos años como máximo y explica cuál es su modelo de colegio, que parte como su antecesor de la atención personal a los casi 8.000 colegiados.

-El decano saliente mostró su rechazo a ubicar la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas y afirmó que esta operación pretende “favorecer a la banca y a importantes inversores inmobiliarios”, ¿cuál es su opinión?

-Ya hemos dicho hasta la saciedad e incluso en el discurso de toma de posesión que el principal problema aquí ha sido la falta absoluta de información por parte de los poderes públicos y de los políticos a la hora de decirnos por qué una opción es mejor que otra, otra que llevaba mucho tiempo planteada que es la de los edificios que hay en el Prado y los solares que tienen una volumetría suficiente para albergar la totalidad de la Ciudad de la Justicia.

-¿Pero qué opina de llevar la Ciudad de la Jsuticia a Palmas Altas?

-Desconocemos las características del edificio de Palmas Altas, desconocemos si haciendo una reforma interior sería lo ideal, y hay dos aspectos importantes. Que haciéndolo ahora mismo en Palmas Altas por los poderes públicos se ha planteado que permanezcan en el Prado un edificio singular que albergue al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Audiencia Provincial de Sevilla, por lo que ya no estamos hablando de Ciudad de la Justicia sino de edificios separados. Y en segundo lugar, que es muy importante, un plan de infraestructuras viarias, de comunicación, que todos los interesados, empezando por los propios justiciables y los ciudadanos, los funcionarios, jueces, fiscales, procuradores y abogados, todos los operadores jurídicos estamos interesados en que si la opción de Palmas Altas es buena, que nos la expliquen, que nos den información.Dije en ese discurso de toma de posesión que por parte del colegio de abogados estaba la mano tendida y abierta, pero por favor que nos informen para nosotros saber si efectivamente esa ubicación es o no la idónea.

"En Palmas Altas no estamos hablando de Ciudad de la Justicia, sino de edificios separados”

-La Junta se comprometió en informar a los operadores en sólo unos días, ¿qué es lo que conocen ahora del proyecto?

-Exclusivamente lo que sabemos es por la prensa. Ni he estado en ninguna reunión ni he sido convocado a ninguna próxima reunión, que creo que es fundamental para que nos expliquen lo que he dicho antes. ¿Por qué allí? Si hay plan de infraestructuras viarias y de transporte público, y por qué se separan dos edificios singulares, Audiencia y TSJA, y el resto de órganos judiciales a una considerable distancia.

-Los abogados y el colegio de arquitectos presentaron también recientemente la opción del distrito judicial en el Prado, ¿Por qué creen que es la mejor opción?

-Seguimos manteniendo que creemos que la del Prado es la mejor, pero no podemos descartar cualquier otra opción, pero que nos informen, insisto. Creemos que el Prado es la mejor opción porque primero se pueden aprovechar edificios ya existentes, incluso recrecer una planta en el edificio de los juzgados de Instrucción. Y además se cuentan con más solares, incluido el del antiguo equipo quirúrgico, otro que es propiedad de la Junta, cercano a la agencia tributaria y edificios municipales, y después la parcela que hay detrás del propio edificio de la Audiencia Provincial. Por los estudios que se han hecho y que se ha ofrecido el colegio de arquitectos, existe volumetría suficiente para albergar la totalidad de las infraestructuras judiciales de Sevilla capital. Pero lo que es más importante, está perfectamente comunicado, tiene línea de metro, tiene tranvía, tiene aparcamiento. En principio para nosotros es una opción idónea. Si quieren otra, que nos expliquen por qué.En Palmas Altas no hay Metro, parece que todo planteamiento que hagan tiene que tener un respaldo técnico, entre ellos el transporte público, que es fundamental. No digo que no lo hayan diseñado, pero nada de ello nos han dicho.

-Cambiando de tema, acaba de llegar al decanato pero lleva 24 años en la junta de gobierno, le decían que era un delfín de Gallardo y que era continuista.

-Efectivamente si el servicio constante al compañero y al colegio es ser continuista, claro que sí lo soy, esa es la base principal de nuestro programa. La constante atención que ha tenido José Joaquín con todos los compañeros del colegio eso nadie lo puede dudar, a los 8.000 letrados los conoce por sus nombres y apellidos, y sus problemas personales y profesionales.

Vamos a cumplir la limitación de dos mandatos dentro de una gran reforma de los estatutos del colegio”

-Acabado el gallardismo, ¿nace ahora el cisnerismo?

-No, no. Personalmente no me gusta lo del cisnerismo, no tengo pensamiento si acaso estar más allá de los primeros cuatro años o si acaso un segundo mandato. Pero más allá nunca, no es un planteamiento que tenga.

-La limitación de los mandatos es precisamente una reforma pendiente…

-Lo llevamos en nuestro programa, la limitación a dos mandatos de cuatro años, y lo vamos a cumplir dentro de una gran reforma que habrá de los estatutos para, en primer lugar, porque existen cosas obsoletas, nuestros estatutos tienen ya un tiempo, y en segundo lugar para adaptarnos al estatuto general de la Abogacía Española que por las últimas noticias parece que la tramitación está completada ya y que por los poderes público se va a autorizar su publicación y puesta en vigor.Seguro que sale en este mandato la limitación. Nuestra forma de trabajar es un poco distinta, hemos estructurado la forma de funcionar a través de comisiones. Comisiones de deontología, de honorarios, de formación continua, asistencia jurídica gratuita, derechos humanos, nuevas tecnologías, igualdad, responsabilidad social corporativa y defensor del abogado…Y estas comisiones casi todas van a tener su intervención en la reforma de los estatutos, de modo que en cada artículo va a tener su implicación una comisión que informará sobre qué modifiquemos. La reforma es total y acorde con el nuevo estatuto general de la Abogacía.

-¿Cuál es la principal herencia de José Joaquín Gallardo?

-El trato a los compañeros. Para mí eso ha sido un modelo. Sé que el compañero siempre le gusta más le atienda el decano y el funcionamiento por comisiones va a agilizar eso mucho más, porque es imposible que alguien pueda conocer la totalidad de lo que abarca un colegio de abogados, y si tenemos comisiones que profundizan, esa comisión será protagonista en el problema que se pueda plantear. Yo presido todas las comisiones, porque quiero estar al tanto, pero siempre habrá un diputado que posiblemente sepa más que yo porque nada más que se dedica a eso.

-Ganó las elecciones por una amplia mayoría de más del 58% de los votos… ¿Qué supuso esa victoria?

-Tranquilidad. Para mí era importante obtener un respaldo amplio, porque no es lo mismo ganar por 120 votos, creo que da más fuerza y legitimidad al cargo. No obstante, aunque todos los que me rodeaban el día del recuento con mucho menos de la mitad veían la victoria, yo estuve hasta la última papeleta que no creía que podía ser así. Me decían tienes un amplísimo respaldo, tranquilo, llegó un momento en que era imposible que me superaban, pero yo no me lo creía.

-Entre sus prioridades ya ha anunciado el cumplimiento de los códigos deontológicos, la lucha contra el intrusismo y velar para que se mantengan los estándares de calidad en la prestación del servicio. ¿Tiene previsto adoptar alguna medida de inmediato en este sentido?

-La transparencia. La adecuación total de nuestra forma de trabajar a la transparencia, de que conozcan los colegiados por qué y cómo se hacen las cosas, y que estén informados puntualmente de para qué sirve su colegio y que su colegio está a su servicio, no él al servicio nuestro.La publicación de acuerdos trascendentales y la propia modificación de los estatutos. Será una adecuación a lo que le ha faltado quizás a los poderes públicos cuando se ha hablado de la Ciudad de la Justicia, hemos pedido transparencia nada más, porque el secretismo y el ocultismo de instituciones no sé por qué lo hicieron, queremos saber por qué les gusta esto.

En las macrocausas está fallando el modelo de instrucción que parte de una investigación general y prospectiva”

-¿Qué está fallando en la Justicia con la instrucción de las macrocausas, que estamos viendo que se desinflan en las sentencias, como ha ocurrido con Mercasevilla recientemente?

-En mi opinión falla el modelo de Instrucción que en muchas ocasiones parte de una investigación general y prospectiva. La realidad luego demuestra que no había razones, indicios reales y objetivos, más allá de las meras sospechas o suposiciones que pudieran sostener la posible comisión de un ilícito penal.