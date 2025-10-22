El misterioso mensaje que recibió un amigo de Paola Mariana Lens, la argentina desaparecida en Palma de Mallorca

La desaparición de la joven argentina Paola Mariana Lens en Mallorca ha dado un nuevo giro inquietante después de que un amigo suyo haya recibido un sospechoso mensaje de WhatsApp, que genera dudas sobre su autoría. La chica de 26 años, procedente de Villa Devoto, en Buenos Aires, viajó a España el pasado 6 de octubre de 2024 para trabajar como niñera.

El último contacto se produjo a través de un mensaje recibido por un amigo cercano, quien había mostrado su preocupación por el estado de Mariana. La respuesta, llegada a las 8:30 horas, presentaba un tono formal inusual: "En este momento necesito tomar distancia de la familia [...] Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré". La familia sospecha que el texto podría haber sido generado por inteligencia artificial o escrito por terceras personas, ya que los que conocen a Paola saben que esa forma de escribir es demasiado fría.

Cronología de la desaparición

Los últimos contactos con Mariana revelaron señales preocupantes. En una llamada telefónica previa, la joven se mostró angustiada y entre lágrimas manifestó: "Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder". La comunicación se cortó abruptamente cuando su interlocutor intentó obtener su ubicación exacta en Mallorca.

La oferta laboral que recibió incluía un salario de 300 euros mensuales más alojamiento y manutención, gimnasio y curso de idiomas, todo enmarcado en un supuesto programa de intercambio cultural. Su plan inicial contemplaba ahorrar para posteriormente trasladarse a Andorra durante la temporada de esquí.

Investigación en curso

La Policía española lidera la búsqueda de Paola Mariana Lens en Palma de Mallorca, en estrecha coordinación con las autoridades argentinas. Mientras la Cancillería argentina ha confirmado su intervención en el caso, la investigación avanza bajo estricta reserva judicial. La denuncia fue presentada ante la UFI N.º 5 de San Martín (Argentina), y desde entonces ambos países mantienen una colaboración activa para esclarecer las circunstancias de la desaparición y dar con el paradero de la joven.

¿Qué hacer ante una desaparición en España?

Las autoridades españolas recomiendan presentar la denuncia inmediatamente ante la Policía Nacional o Guardia Civil, sin necesidad de esperar 24 horas como se cree popularmente. En casos de ciudadanos extranjeros, es fundamental contactar también con la embajada o consulado correspondiente.

¿Cuándo se considera una desaparición de alto riesgo? Cuando existen indicios de posible criminalidad, la persona es menor de edad o vulnerable, o cuando las circunstancias sugieren peligro inmediato para su integridad.

¿Qué papel juegan las redes sociales en estos casos? Las plataformas digitales pueden proporcionar pistas cruciales sobre los últimos movimientos y contactos de la persona desaparecida, aunque también pueden ser manipuladas por terceros.