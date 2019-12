Griñán cambia de abogado y designa a José María Calero para el Supremo

Griñán cambia de letrado de cara al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años y dos días de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales por el escándalo de los ERE, ha designado al abogado penalista José María Calero Martínez para que lo defienda ante el Supremo y prepare el recurso de casación contra la sentencia dictada el pasado 19 de noviembre por la Audiencia de Sevilla.

José María Calero sustituye al letrado José María Mohedano, que ha defendido a Griñán en la causa de los ERE desde que fue preimputado por la juez Mercedes Alaya en septiembre de 2013 y se abrió la causa contra los aforados en el Tribunal Supremo. El abogado José María Calero ha confirmado a este periódico que se ha hecho cargo de la defensa del ex presidente, pero no ha querido hacer ninguna declaración al respecto, dado que actualmente está estudiando la sentencia y preparando el anuncio del recurso.

José María Calero (1961, Ciudad Real), es fiscal en excedencia desde el año 2007 y tras haber pasado una etapa en el bufete Montero-Aramburu, cuenta con despacho propio desde el año 2015. En su etapa como letrado ha dirigido durante la fase de instrucción la defensa del ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que fue finalmente absuelto en 2018, y también ha ejercido otros casos mediáticos como la acusación particular en representación de la familia de Marta del Castillo, donde logró en el Supremo la nulidad parcial de la sentencia para que se examinara de nuevo la absolución de un acusado.

En la trama por el caso Gürtel, José María también representó en el Alto Tribunal a un empresario acusado de blanqueo de capitales y delito fiscal. Y en el caso de los ERE también ejerce la defensa de algunos de los acusados, como el ex futbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como Pizo Gómez, investigado en una de las piezas.

En la actualidad, su despacho ha alcanzado un acuerdo con la prestigiosa firma Urraza-Mendieta & Asociados, que dirige Jesús Urraza, quien recientemente ha logrado la absolución del ex centro campista del Real Madrid Xabi Alonso de fraude a Hacienda. Este acuerdo permite al bufete de Calero contar con una sede permanente en Madrid.

Calero asume la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán después de la dura condena impuesta por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que consideró que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los otros ex altos cargos condenados eran "plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad" de los actos en los que participaron y que, según el tribunal, permitieron que se produjera el fraude de los ERE.

Calero volverá a reclamar la absolución del ex presidente Griñán ante el Alto Tribunal

La sentencia señaló asimismo que la decisión de dar estas ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante una década "no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto".

Calero tendrá que combatir en el recurso la fundamentación de la sentencia para volver a reclamar la absolución del ex presidente andaluz, que siempre ha defendido que no pudo actuar, entre otras muchas razones, porque los informes de la Intervención General de la Junta no alertaron del menoscabo de fondos públicos.