El TSJA confirma la condena de 11 años al brasileño que mató a un hotelero en el barrio de Santa Cruz

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la condena a once años de prisión al brasileñopor la muerte de un hotelero en el barrio de Santa Cruz de Sevilla el pasado 17 de junio de 2016. La Sala rechaza los recursos tanto de la acusación particular, que recurrió por indefensión al no haberse incluido en el veredicto la tesis del asesinato y la defensa por error en la calificación de los hechos, al considerar que se debió haber condenado por un delito de lesiones dolosas en concurso con un homicidio imprudente.