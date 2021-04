La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a Antonio Manuel C.L., ex mayordomo de la Hermandad del Valle entre 2007 y 2015, acusado de apropiarse de 134.000 euros durante el tiempo en que fue responsable de la contabilidad.

El fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia, al que tuvo acceso este periódico, le condena por un delito de apropiación indebida e incluye una multa de 8 meses con cuota de 6 euros (1.440 euros) y a devolver los 134.000 euros de los que se apropió incrementados en los intereses de demora. Además deberá pagar las costas devengadas por las tres acusaciones particulares: la que ejerció la propia hermandad representada por el abogado Antonio Cadilla, la ejercida por el letrado David Vioque en nombre del primer grupo de hermanos que denunció el caso y la que ejerció de forma individual el hermano y abogado Eduardo Muriedas.

La Fiscalía, por su parte, solicitó tres años y medio de cárcel para el ex clavero y ex mayordomo.

En su defensa, el ex mayordomo declaró al tribunal que “es cierto que hice una gestión nefasta, pero no me llevé ni un euro”. Atribuyó los descuadres a las prácticas irregulares de la propia hermandad, donde aseguró que “el 80-90% de los pagos se hacía en efectivo sin factura”.

El ex clavero (1999-2007) y ex mayordomo (2007-2015) aseguró que él era el “chico para todo" y luego veían los “señores con chaqueta” a pedirle cuentas. Su abogado admitió una posible condena de un año de cárcel.

La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.