Los Remedios tendrá el primer hotel con habitaciones cápsulas

Una novedosa modalidad de alojamiento turístico llega a Los Remedios, un barrio que hasta hace diez años no se caracterizaba precisamente por una oferta hotelera que ahora aumenta cada día por efecto de un turismo que no deja de crecer en todas las grandes ciudades y que todo indica que batirá un nuevo récord a final de año en el caso de Sevilla con un resultado muy por encima de los tres millones de viajeros. Los Remedios no deja de ser un barrio localizado a un paso del centro histórico y bien comunicado (línea de Metro incluida), aunque hasta los años 50 de la pasada centuria no existía por la frontera que suponía el río. Fueron destacados promotores urbanísticos, caso de Gabriel Rojas, quienes apostaron por el desarrollo de una zona que hasta entonces era campo, muelle y el edificio del monasterio. Pero en 50 años de construcciones nunca fueron los hoteles una prioridad en una zona eminentemente residencial. El barrio experimenta un proceso de revitalización, pues estrenará el próximo año el proyecto urbanístico Jardín de las Cigarreras, así como está en construcción el complejo Altadis que incluye, en otras infraestructuras, un gran hotel de ocho plantas.

El hotel tradicional de los Remedios, casi el único durante décadas, ha sido el Montecarmelo, sito en la calle del mismo nombre. Hace pocos años abrió un Eurostar en la Avenida de la República Argentina. El resto de la oferta en este barrio ha sido hasta ahora de apartamentos gestionados por particulares, sobre todo enfocados a los días de la feria de Abril.

Estos días se aprecia ya la obra de rehabilitación para abrir una franquicia de la marca Futurotel, una firma que ya opera en Málaga. La obra está ya muy avanzada en los bajos de un edificio de la calle Virgen de Consolación, en el tramo más próximo a la calle Montecarmelo. Será un hostel con las denominadas “habitaciones cápsulas” para un total de 69 plazas, unas estancias que los vecinos que han echado el ojo a la obra ya han rebautizado como habitaciones "sarcófagos” porque su diseño llama especialmente la atención. Son habitaciones que pueden ser compartidas, pero en vez de literas tradicionales se instalan una suerte de cápsulas de estilo pretendidamente futurista que son la gran novedad. El negocio, obviamente, se enfoca a un público joven, con precios asequibles y que no tiene problema en renunciar a ciertos servicios o en no contar con ellos de forma exclusiva.

El concepto de Futurotel implica un modelo de negocio que se lleva a cabo con tan solo cuatro empleados, lo que no dispara los costes laborales . Con un empleado por turno es suficiente para atender al cliente y preparar las habitaciones que se quedan vacías. Desde la central se lleva a cabo toda la gestión de reservas y publicidad para que cada empleado solo tenga que centrarse en los huéspedes que van a entrar y tener preparada su tarjeta. Una vez el huésped abandona la habitación, el empleado se encarga de su limpieza y cambio de sábanas, una tarea para la que se asigna una media de siete minutos.

Este tipo de hotel se puede desarrollar en locales desde 500 metros, lo que posibilita al franquiciado poder tener su Futurotel en las mejores zonas. “Nuestros bajos costes nos permiten ofrecer una habitación desde 25 euros en lugares donde la habitación media cuesta 110”. Por este motivo se considera que Futurotel es un concepto innovador no explotado suficientemente en España.

En el establecimiento de Málaga se hace especial mención a la habitación conocida como “nave espacial”. De la que se precisan todos sus posibles servicios y detalles: “Esta habitación presenta un concepto único de cápsula doble para dos personas que cuenta con cocina en zonas comunes, salón comedor en zonas comunes, nevera compartida gratuita, nevera privada con un cargo adicional de 2,90€euros al día, HBO, espejo inteligente, WC inteligente, grifos con pantalla, amplio surtido de amenities con varias clases de geles, body milk y acondicionador, pantalla interactiva con juegos y reserva de excursiones, enchufe 22v, USB cargador, luz de ambiente y de lectura, televisor de 32 pulgadas’, carta de colchones de última generación, taquilla privada con cerradura, servicio de lavandería (bajo suplemento)”.