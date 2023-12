El Metro de Sevilla limitará aún más el acceso de los patinetes eléctricos

Tras la polémica prohibición de patinetes en los trenes de Renfe (también en los Rodalies de Cataluña) a partir del 12 de diciembre, por el riesgo de incendio generado por las baterías, el Metro de Sevilla ha anunciado también más restricciones en la entrada a estos vehículos, pese al auge de estos transportes eléctricos en la capital sevillana por facilitar la movilidad, por su precio, autonomía, eficiencia y sostenibilidad.

A preguntas de este periódico, la Consejería de Fomento de la Junta ha respondido esta semana que está estudiando limitar aún más la entrada de estos vehículos al Metro de Sevilla "más allá de las limitaciones que se acordaron en hora punta desde febrero de este año". La administración andaluza no concreta más detalles ni la fecha de aplicación.

Desde estas líneas compartimos la queja de los usuarios de patinetes de que no se pueden prohibir sin más los patinetes con lo extendido que está su uso y lo que contribuyen a una movilidad intermodal, sostenible y económica en las ciudades. En lugar de prohibir, las administraciones y operadores de transporte deben arbitrar opciones que permitan mantener la intermodalidad de los patinetes con los transportes públicos.

En el Metro de Sevilla, los usuarios que combinan este transporte con los patinetes suman ya 4 de cada 10 (un 40%) en las estaciones más céntricas como Puerta de Jerez y Prado, según estimaciones de la plantilla. En la ciudad la cifra de usuarios de patinetes no deja de escalar hasta los 25.000 a 30.000 desplazamientos diarios, según datos de la asamblea ciclista A Contramano.

En las estaciones del Metro de Sevilla un gran panel informativo avisa de las condiciones para viajar con bicicleta y patinete (Vehículo de Movilidad Personal tipo A). Con bicicleta plegada y patinete plegado se puede viajar en el Metro en hora punta (7:30-9:30, 13:30-15:30, 18:30-20:30) si sus dimensiones no superan los 100x60x25 centímetros. Con bici y patinete no plegado se puede acceder al Metro de lunes a viernes en hora valle; sábados, domingos y festivos en cualquier franja horaria; y en julio y agosto, todos los días, en cualquier franja horaria.

Otra alternativa es dejar el patinete aparcado en los estacionamientos con recarga eléctrica gratuita que hay en 10 estaciones: Ciudad Expo, Cavaleri, San Juan Alto y San Juan Bajo, Parque de los Príncipes, Cocheras, Pablo de Olavide, Condequinto, Montequinto y Europa.

Si se viaja con patinete o bici es obligatorio usar el ascensor, nunca las escaleras. Se accede al tren por las puertas señalizadas con el pictograma y, una vez dentro, hay que ubicarse en el espacio señalizado. Las personas con movilidad reducida tienen preferencia de uso de estos espacios.

Denuncia de la federación de usuarios de patinetes

La Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP) está recaudando fondos (crowdfunding) para presentar recursos judiciales contra las decisiones de Renfe y demás operadores que prohíben el uso de patinetes, y para tumbar el manual de la DGT que obligará a tirar a la basura millones de estos vehículos en 2027.

🅲🆁🅾🆆🅳🅵🆄🅽🅳🅸🅽🅶✅️ Oficialmente, abrimos el crowdfunding que nos ayudará a denunciar las injusticias de RENFE y DGT.¡Es tu momento! ¡Defiende tu vehículo!¡Súmate a la movilidad sostenible! 💚➡️ https://t.co/bfZ7e4kcNv ⬅️ — FEVEMP (@FederacionVMP) November 29, 2023

La Federación condena la prohibición de Renfe por "discriminatoria e injustificada". Discriminatoria porque Renfe no la aplica a las bicis eléctricas (y tampoco "a otros dispositivos con baterías como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, o vehículos con movilidad reducida") e injustificada porque en los trenes de Renfe no se ha dado ninguna incidencia en los últimos años y porque los recientes incendios sucedidos en el transporte público urbano no justifican esta medida. "La prohibición no es la solución", recalca la agrupación de usuarios de patinetes.

La entidad denuncia que la prohibición supone "la demonización de un vehículo eficiente y revolucionario" en el panorama de la movilidad y que ofrece relevantes ventajas colectivas e individuales.

FEVEMP avisa de que más de 6 millones de VMP (vehículos de movilidad personal) circulan por las calles de toda España, y recuerda que este vehículo "ha revolucionado la manera de moverse".

Denuncia que en el último año los usuarios de patinetes "hemos padecido decisiones administrativas y empresariales que han supuesto un retroceso inimaginable en la movilidad sostenible de nuestro país".

Desde el 12 de diciembre, Renfe prohíbe los patinetes en sus trenes.

El 24 de enero de 2024 entra en vigor el manual de características de la DGT que prohibirá la venta en España de monociclos eléctricos y obligará a deshacerse en 2027 de todos los VMP actualmente en circulación, además de que no es compatible con la normativa europea.

En Cataluña, la Autoridad de Transporte Metropolitano ha prohibido patinetes en sus trenes y autobuses. En Madrid, el Consorcio Regional de Transportes también los prohibió (4 noviembre 2023) en la red de transporte de Metro y Empresa Metropolitana de Transportes.