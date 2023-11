Indignación de los usuarios de patinetes por la prohibición de Renfe en los trenes

La Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (Fevemp) condena rotundamente la medida de Renfe de prohibir los patinetes en los trenes a partir del 12 de diciembre por considerarla "discriminatoria e injustificada". Renfe ni siquiera permite la entrada de patinetes guardados en bolsas, como sí lo permite el Metro de Sevilla desde febrero de 2023.

En un escrito publicado en la red social X (antes twitter), el colectivo de usuarios de patinetes califica de "injustificada" la medida porque durante los seis años que se ha permitido llevar los patinetes a los trenes no se ha dado ninguna incidencia. "Durante sus 6 años de convivencia se han realizado millones de kilómetros compartidos con VMP en los trenes de Renfe; los y las usuarias han podido viajar con su vehículo en el portaequipajes sin que hubiera incidencia alguna durante todo este tiempo. Los recientes casos aislados del transporte público urbano no justifican esta medida. La prohibición no es la solución".

La federación entiende que es "discriminatoria" porque el argumento de "la situación de peligro generada ante incendios de baterías en transportes públicos" no se aplica "a otros dispositivos con baterías como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, bicicletas eléctricas o vehículos con movilidad reducida".

La entidad recalca que el patinete y el monociclo eléctricos son "el presente y el futuro de la movilidad" porque son medios que facilitan la movilidad, son económicos y ecológicos. "Cuando la precariedad llega a límites inconcebibles, los trabajadores y trabajadoras encuentran en el VMP (vehículo de movilidad personal) un vehículo económico, silencioso, portable y sin emisiones, con el cual pueden desplazarse a sus puestos de trabajo sin necesidad de vivir en el municipio".

Corta la libertad de movimiento de 10 millones de usuarios en toda España

"El VMP mejora a grandes rasgos el uso y experiencia del transporte público, permitiendo la multimodalidad y pudiendo ampliar la cobertura de sus estaciones, ofreciendo una competitividad incomparable con otros medios de transporte", afirma la federación de usuarios.

La entidad califica de "decisión unilateral" la medida de Renfe porque "cercena la libertad de movimiento de hasta 10 millones de usuarios y usuarias en toda España". Critica que la medida supone "la demonización de un vehículo eficiente y revolucionario" en el panorama de la movilidad y que ofrece relevantes ventajas colectivas e individuales.

La federación advierte de que "tomaremos todas las medidas necesarias para que no se lleve a cabo la prohibición y expulsión injustificada de los VMP de la movilidad de nuestro país".