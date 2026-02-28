Ecologistas reclama datos sobre los residuos a 30 municipios del Aljarafe

La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), federada en Ecologistas en Acción, ha denunciado la “importante falta de transparencia” por parte de los municipios de esta comarca sobre la gestión de residuos, pese a los cuatro años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Dado que la citada ley obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de biorresiduos, establecer sistemas eficaces de separación y crear tasas específicas que reflejen el coste real del servicio, la organización ADTA ha remitido solicitudes formales de información a los 30 ayuntamientos de esta zona con el objetivo de conocer en detalle cómo se están gestionando los residuos, cuál es el coste real de estos servicios y en qué medida se están cumpliendo las obligaciones legales vigentes.

La ley también reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre la producción, recogida, tratamiento y financiación de los residuos, así como sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y reciclaje.

Por eso ADTA espera contar con datos públicos, comparables y actualizados para difundirlos con vistas a facilitar a la ciudadanía información clara y comprensible que permita comparar modelos de gestión, detectar incumplimientos y promover políticas públicas más responsables.

ADTA reclama datos de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 sobre la cantidad de residuos generados (por meses, fracciones, procedencia y destino), los costes económicos asociados a su gestión, el coste del servicio de recogida por fracción y la recaudación de la tasa de residuos.

Asimismo, solicita información sobre los sistemas de recogida separada de la fracción orgánica (biorresiduos), las ordenanzas municipales de residuos actualizadas y los convenios con Ecoembes y otros sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. La asociación considera estos datos imprescindibles para evaluar la eficiencia, la equidad y el impacto ambiental de los sistemas municipales.

ADTA–Ecologistas en Acción advierte de que una mala planificación tiene consecuencias directas sobre el territorio y la salud pública. Y avisa de que la acumulación de residuos mal gestionados provoca contaminación de suelos, aguas y aire, degradación del paisaje, pérdida de biodiversidad y un elevado coste económico para la ciudadanía.

Además, alerta del aumento de vertidos incontrolados y del abandono de residuos en espacios naturales y urbanos.

ADTA defiende un cambio de modelo basado en la reducción en origen, el compostaje, el reciclaje de calidad y la implicación ciudadana.