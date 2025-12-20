El exceso de fango y barro de la obra del Metro afecta a los comercios de Pino Montano

Tras casi dos años de obras de la línea 3 del Metro en Pino Montano, desde abril de 2024, los vecinos y comerciantes denuncian el exceso de fango, barro y tierra proveniente de la obra que genera el movimiento de camiones cargados de los tajos de la calle Agricultores, eje principal del barrio.

Califican de insoportable esta falta de limpieza porque nadie se hace cargo de su recogida ni exige a la UTE constructora que cumpla la normativa. En segundo lugar, porque los camiones circulan por el barrio sin la protección de la carga que exige la ley. Y, en tercer lugar, porque ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la consejería de Fomento dan respuesta.

El mesón Pino Montano, un negocio atestado de clientes que sirve 500 cafés al día en la esquina de Agricultores con Estrella Betelgeuse, es uno de los más afectados por los kilos de arena que inundan cada día su zona de veladores y las calles del entorno debido al intenso tráfico de camiones de obra que transportan tierra sin lona que los cubra. "Saco todas las mañanas siete u ocho cubos grandes de tierra hasta arriba. He hablado con el responsable de la zona norte del Lipasam porque ya no sé ni dónde tirar esta cantidad de tierra. Esto es un descontrol y nadie pone pie en pared. Esa tierra no la tengo que quitar yo", denuncia su dueño, Joaquín de los Reyes, que es también vecino del barrio desde hace más de 40 años.

El negocio se localiza justo frente a la parada Pino Montano, la primera subterránea en el barrio. Buscando una solución, Joaquín, propietario del mesón, ha enviado sus quejas al director de la obra de la subcontrata del Metro, a la Junta de Andalucía, al distrito Norte, a la asociación de vecinos de Pino Montano y a Lipasam. El único efecto logrado es el baldeo de un pequeño tramo de la calle por parte de la UTE OHLA-Guamar, responsable de estas obras (subtramo 1) con un presupuesto de 95,7 millones de euros. Dos camiones regaderas echaron agua recientemente desde las 8 de la mañana hasta las 12 limpiando y se notó bien poco.

Señalización de salida de camiones frente al mesón Pino Montano / Juan Carlos Vázquez

"Con el calado de la obra y con el caramelito de que es el Metro parece que tenemos que comprenderlo todo, mientras soportamos todas las deficiencias técnicas de su operativa porque estamos en zona de salida de camiones señalizada. Los camiones salen echando chapapote, el fango remonta la acera y hay arena en las mesas", protesta. Joaquín recalca que la normativa obliga a la UTE a limpiar las ruedas de los camiones que salen de la obra, pero en la práctica esto no sucede y solo pasa de vez en cuando una pipa de agua que riega en forma de abanico "y cuando no hay coches aparcados, el agua con barro salpica en los veladores y en todo", se queja. "Se supone que esa limpieza en la salida de camiones está presupuestada y la vamos a pagar", señala. Lipasam le ha respondido que no corresponde al servicio de limpieza municipal retirar esa tierra.

Entre "los incumplimientos" de la obra que afectan al barrio, Joaquín cita tres. Por un lado, que las salidas de camiones, a la altura de las calles Estrella Betelgeuse y Camino de los Toros, no cumplen la normativa de tener un depósito de agua con una manguera y un operario limpiándole la rueda a todos los vehículos. En segundo lugar, que los camiones van sin protección, pese a que son carrileros que solo se pueden utilizar dentro de obra. Y, tercero, que los camiones con capota que sí pueden salir de la obra no la utilizan.

El barro que genera la obra del Metro junto al mesón Pino Montano / M.G.

"La Policía Local pasa y no los multa. Yo me he puesto en cruz delante de estos camiones y les digo que no me muevo hasta que echen la capota y que aviso a la Policía Local y que pongo mi coche atrás. Y así es todos los días. ¿Crees que así se puede tener el barrio limpio?", protesta. El empresario se pregunta si se permitirán también estos incumplimientos cuando la obra del túnel del Metro llegue frente al Parlamento y frente al Hospital de la Macarena. "Esta obra llegará hasta el Prado. Y yo me pregunto ¿esta es la dinámica que tenéis ustedes y nadie hace nada?", subraya.

"Todo esto es un lodazal. Las marcas del paso de peatones de la zona del mesón se han borrado con el fango. Hace pocos días tuvieron que repintarlas porque no se ven y casi atropellan a alguien", lamenta.

"No entiendo cómo una obra de este calado no cumple las normativas", protesta. Su desesperación es tal que está dispuesto a presentar una denuncia en el juzgado de guardia pidiendo la paralización de la obra para que el juez tome medidas cautelares en 48 horas. Su deseo es que Lipasam limpie bien la zona periódicamente y pase la factura a la UTE.

Obras de la futura parada subterránea de Pino Montano. / Juan Carlos Vázquez

Le han denegado la ayuda municipal como afectado por las obras

El colmo de la pesadilla que afecta al mesón Pino Montano ha sido quedarse fuera de las ayudas municipales a los negocios afectados por la obra del Metro por un argumento surrealista contra el que ha presentado un recurso. "Aquí comemos 11 personas de este negocio que abre a las seis de la mañana y ponemos 300 cafés en el desayuno y 200 cafés por la tarde. Y no te pierdas que me han denegado la ayuda del Ayuntamiento porque dicen que no estoy en la zona directamente afectada por las obras. O sea, que la parada de Metro me la tienen que hacer ya dentro del mesón", comenta con sorna.

El problema de la ayuda que se le ha denegado parece residir en que el negocio está registrado catastralmente en la calle Estrella Betelgeuse 2, pese a que cuatro de sus locales dan en su fachada principal a la calle Agricultores, donde se ejecuta el Metro.

Joaquín se ha movilizado temiendo que la situación empeore cuando se coloque la losa superior y haya que vaciar de tierra el interior del túnel del Metro para construir la parada. "Para hacer la estación y el tubo del túnel me dicen que saldrán miles de camiones que pasarán por aquí", avisa.

Los responsables de la UTE responden a Joaquín que tienen dos máquinas que están todo el día limpiando, a lo que él responde que "evidentemente es insuficiente y que se deben poner más equipos".

Más obras del Metro en Pino Montano / Juan Carlos Vázquez

Las obras de la línea 3 del Metro comenzaron en el Higuerón en febrero de 2023 para ejecutar el ramal técnico que conecta con las cocheras y talleres. Al año siguiente las máquinas se extendieron a Pino Montano y actualmente la obra llega hasta la Macarena, en el entorno del Hospital.