Solo cuatro comercios recibirán ayudas por la obra del Metro de Sevilla en Pino Montano y Ronda Urbana Norte

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, como propuesta provisional, ayudas para cuatro comercios afectados por la obra del Metro de Sevilla en Pino Montano y la Ronda Urbana Norte, que se corresponden con la ejecución de los subtramos 1 y 2 de la línea 3 norte del Metro. Los que presentaron la solicitud fueron muchos más, concretamente 15, pero han quedado excluidos finalmente 11 establecimientos.

Frente a los 68.300 euros consignados para este fin, el área de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del gobierno municipal únicamente repartirá 15.141,96 euros entre los cuatro comercios afectados. Así consta en el expediente firmado el lunes 10 de noviembre.

Los establecimientos que se benefician son José Antonio Pérez Polvillo (4.441,96 euros), PC Esfera Sistema S.L.U. (3.600 euros), M.M. José Moreno Gálvez (3.600 euros) y Francisco Javier Machuca Padilla (3.500 euros).

Ocho de las 11 solicitudes rechazadas lo son por no cumplir el requisito de ser beneficiario al carecer de establecimiento comercial en el área de afectación directa de las obras previstas. En uno de estos casos se dice que "no contaba con establecimiento comercial en el área de afectación directa de las obras prevista en el apartado 2 de la convocatoria desde al menos un mes antes del inicio de las obras. Las obras en la ”Zona A” se iniciaron el 1 de octubre de 2024.

Otras dos solicitudes denegadas lo son al ser centros de servicios sanitarios que no pueden obtener condición de beneficiario, según lo establecido en el apartado 5 de la convocatoria.

Y otra más que no ha sido admitida lo es por no atender en tiempo y forma el requerimiento de subsanación.

La convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se destinaba al apoyo y mantenimiento de establecimientos de la ciudad de Sevilla afectados por actuaciones de ejecución de obras de infraestructura de movilidad correspondientes a la línea 3 de metro (subtramos 1 y 2).

La convocatoria pública de ayudas salió por resolución de urgencia el 25 de agosto de 2025 tras el acuerdo municipal de 4 de octubre de 2024. Publicado extracto de la misma en BOP núm. 166 de 29 de agosto de 2025, y tramitado lo pertinente para la revisión de las solicitudes presentadas en plazo y completas, se ha elaborado informe técnico preceptivo y celebrado la Comisión de Valoración de la convocatoria pública, con este resultado provisional.

La publicación de la presente propuesta de resolución provisional sustituirá a la notificación personal. Se concede el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar dicha publicación para que los interesados puedan presentar alegaciones, desistir de su solicitud o aceptar la subvención propuesta.

En el supuesto de que hubiese transcurrido el plazo de diez días establecido tras la propuesta de resolución provisional sin haberse efectuado la aceptación, así como en los casos de desistimiento o renuncia, la propuesta de resolución quedará sin efecto respecto del solicitante correspondiente, acordándose el archivo de las actuaciones, previa resolución que se notificará al interesado.