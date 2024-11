Mairena del Aljarafe afea a la Junta su silencio sobre la obra del carril Bus VAO

Las obras para agilizar el transporte público entre el Aljarafe y Sevilla con una plataforma reservada, el llamado carril Bus VAO, desde el Polígono PISA de Mairena del Aljarafe hasta la avenida de Coria (A-8058) con su conexión con la SE-30, están generando un profundo malestar en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, uno de los municipios directamente afectados.

El alcalde mairenero, el socialista Antonio Conde, se ha quejado por carta a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en dos ocasiones ya porque la Junta no ha compartido aún con el municipio ni el proyecto de esta plataforma ni los efectos que su ejecución está causando en el tráfico, una situación que considera "grave" por las dimensiones de las obras y las implicaciones que está teniendo en la circulación.

"Lamento tener que insistirle en que, a día de hoy, nadie ha compartido el correspondiente proyecto con el municipio. Considero esta situación especialmente grave, teniendo en cuenta la envergadura de la obra y la afección al tráfico para la ciudadanía, situación que, tristemente, solo podemos intuir", lamenta Conde.

El último aviso por escrito de Mairena tiene fecha del pasado martes 19 de noviembre. En la carta, el regidor socialista expone su "sorpresa" porque la consejería no ha respondido al escrito del pasado 24 de septiembre en relación a las obras relativas al carril Bus-VAO que se está construyendo entre su localidad y hacia la ciudad de Sevilla.

"En efecto, es una sorpresa y una decepción que la primera noticia que tiene nuestra localidad, cuatro meses después del inicio de los primeros trabajos, haya llegado a través de la empresa adjudicataria hoy martes, 19 de noviembre, durante una reunión técnica con la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Segunda carta de Mairena del Aljarafe a la consejera de Fomento sobre el carril Bus VAO. / A.M.

El Ayuntamiento de Mairena recalca, "desde la máxima lealtad institucional y en aras de la coordinación que nos demanda la ciudadanía", que Fomento remita ya "el proyecto de obra, así como su calendario de ejecución y el detalle de las afecciones al tráfico".

El objetivo, insiste el alcalde mairenero, no es otro que poder establecer una comisión de seguimiento a través de la cual podamos cooperar e incorporar medidas que minimicen la afección a nuestro municipio y a todas las personas que en él residen, ya que tememos que las obras alteren considerablemente la conexión con Sevilla y, por tanto, la vida diaria de la población".

Trazado de los dos carriles Bus-VAO licitados en el Aljarafe. / Departamento De Infografía

No es la primera queja que provoca esta obra. La Asociación de Amigos de la Cornisa Este ha registrado este verano sendos escritos en la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía y en la Comandancia de Sevilla de la Guardi Civil para el Seprona para advertir de “los efectos negativos” hidrológicos que, a su juicio, puede causar el carril Bus VAO de Mairena a Coria, obras de la consejería de Fomento de la Junta con Fondos Next Generation.

Según la entidad, este proyecto de carril reservado a transporte público y vehículos con dos o más ocupantes se va a realizar “sin tener en cuenta la conservación de espacios verdes e inundando barrios en San Juan de Aznalfarache”.

Sobre los permisos ambientales de este proyecto, Fomento ha respondido a preguntas de este periódico que "la tipología de la obra no precisa autorización ambiental" unificada (AAU). "Se hicieron dos consultas a la delegación de Sostenibilidad y en ambas se concluye que no está en los supuestos del anexo de la ley Gica (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), por lo que no precisa de esta autorización", aclara la consejería que dirige Rocío Díaz.

Detalles del carril Bus-VAO

Sólo transporte público (autobuses) y vehículos con dos o más ocupantes (incluido el conductor) podrán utilizar este carril, según corrobora el Gobierno andaluz.

Esta infraestructura se adjudicó en febrero de este año por cerca de 15 millones de euros (14.952.073) a la empresa ACSA Obras e Infraestructuras con un plazo de ejecución de 19 meses y cofinanciación de fondos europeos Next Generation EU. A finales de 2025 debería finalizar esta obra.

Los trabajos se centran actualmente en la construcción del viaducto/plataforma independiente que conectará directamente la carretera Mairena-San Juan (A-8057) con la Autovía de Coria.

Otro de los carriles Bus VAO en ejecución es la plataforma reservada del Aljarafe Norte de Camas a Castilleja de Guzmán.