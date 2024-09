Óscar Puente y la insoportable realidad diaria de los trenes

El ministro Óscar Puente ha reiterado este miércoles en el Congreso, a preguntas del PP, lo que ya defendió en agosto en el Senado: que "España vive el mejor momento ferroviario de su historia". Tal afirmación, sin más precisión, obvia la insoportable realidad que padecen a diario en Andalucia decenas de miles de viajeros de los trenes desde hace casi dos años, debido a los constantes retrasos, averías, supresiones y cancelaciones de trenes que venimos denunciando reiteradamente desde esta sección.

Las causas en Andalucía son variadas: faltan maquinistas, faltan trenes, y también se producen fallos en la infraestructura ferroviaria. En la línea de Media Distancia más usada de Andalucía, la Sevilla-Cádiz, a las incidencias constantes del servicio se suma que se agotan las plazas y no se cubre la demanda, lo que ha llevado al PP a exigir al Gobierno central una solución de aquí a final de año.

Según expertos consultados, "cada día se suprime una media de dos trenes en la Media Distancia entre Sevilla y Cádiz", lo que afecta también a los viajeros que van en esos trenes para enlazar con otros en Sevilla. En las redes, los usuarios denuncian retrasos que achacan a que los trenes circulan a menor velocidad entre Sevilla y Cádiz y entre Jaén y Córdoba, pero el Administrador de Infraestructuras (Adif) responde que esta reducción de velocidad no es la causa del retraso porque "el billete del tren específica el horario establecido teniendo en cuenta la limitación de velocidad", y añade que "las causas suelen ser otras y en parte están en la responsabilidad del operador" (Renfe en este caso). Adif recalca que "cuando se establece una limitación (de velocidad) el operador de transporte (Renfe en este caso) adapta su horario a la nueva situación".

La afirmación de Puente delata su escaso uso de este medio de transporte sostenible y que no está al tanto de las incidencias diarias registradas en los informes oficiales y en las redes sociales. Parece querer ver solo la parte de la realidad ferroviaria que le favorece.

Como expuso el ministro en el Congreso, es verdad que nunca como ahora los trenes han registrado este descomunal crecimiento anual de pasajeros, que se viaja en tren a territorios como Galicia o Asturias en la mitad de tiempo de lo que se viajaba hace cinco años y con tasas de ocupación del 95 %, y que en los últimos cinco años se han incorporado a la red de Alta Velocidad 750 kilómetros nuevos, "más que todos los países de la Unión Europea juntos". Totalmente cierto. Pero estos hechos no pueden resumirse en que estamos en "el mejor momento ferroviario de la historia de España" cuando los fallos de los trenes y las líneas son dramáticamente reales, diarios y no cesan.

En la Alta Velocidad, las infraestructuras no dan abasto para absorber el incremento de tráfico de trenes tras la entrada de los nuevos operadores (IRYO y AVLO y en breve lo hará OUIGO en Sevilla) y la rebaja del 50% del billete en los Avant de Renfe. Faltan trenes y, en la infraestructura, no es raro que surjan fallos o averías cuando el servicio se simultanea con las obras de modernización de la línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid, la más antigua de España (1992), unas obras que no acaban hasta 2026.

En Media Distancia y Cercanías, el problema es que el abono gratuito desde finales de 2022 ha multiplicado la cifra de viajeros de tal manera que no hay trenes suficientes ni maquinistas para cubrir la demanda y las infraestructuras de la línea tampoco responden.

La frustración de los trenes nuevos

El servicio de tren en Andalucía debía empezar a mejorar este año con la ampliación de la flota actual para Alta Velocidad y Larga distancia. Pero no con trenes nuevos, sino con la llegada de convoys procedentes del centro y del Norte del país.

El plan del Ministerio de Transportes y de Renfe era destinar a nuestra comunidad una parte de los 15 trenes que se iban a liberar este año con la entrada de los nuevos convoys Avril fabricados por Talgo. Esta planificación para Andalucía ha quedado en agua de borrajas por los fallos de los nuevos trenes Avril de Talgo destinados a renovar la flota del centro y norte del país que empezaron a operar en mayo pasado. Ahora Talgo tiene que arreglar el desaguisado. La cuestión es cuántos años tardará en hacerlo.

Con esos trenes liberados del centro y norte del país se iba a elevar la frecuencia del servicio entre Madrid y Cádiz, y Madrid y Huelva.

Asimismo se iban a crear dos nuevas conexiones entre Madrid-Almería, vía Granada, e incrementar las de Madrid-Algeciras y Barcelona-Sevilla-Cádiz.

El parque de trenes AVLO también iba a incrementarse en las conexiones Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga para duplicar la capacidad de algunas circulaciones.

El crecimiento de pasajeros

En Andalucía, los trenes de Media Distancia registraron un incremento de pasajeros del 51,8% en 2023 que supuso que movieran al año 7,3 millones de pasajeros. La mayor parte de estos millones de pasajeros corresponden a la línea Cádiz-Sevilla

En el caso de los Cercanías de Andalucía, el aumento de viajeros el año pasado en los núcleos de Cádiz, Málaga y Sevilla fue algo menor: del 41,5%, pero los trenes mueven 29,7 millones de pasajeros, lo que supone cuatro veces más que los Media Distancia.

Los trenes Avant (Media Distancia en alta velocidad) han alcanzado 1.866.900 desplazamientos con un aumento del 32,7% (460.000 viajeros más que el año anterior). Más de la mitad de estos viajeros, 1.018.300, utilizaron el servicio Avant Sevilla-Córdoba-Málaga (+16 %). Otros 637.500 clientes viajaron en los trenes Avant Sevilla-Granada (+48,7%) y 211.400 en el servicio Avant entre Málaga y Granada, algo más del doble de los que lo hicieron el año anterior.