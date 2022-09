"El puente de la SE-40 se podrá cruzar a pie o en bici como el Golden Gate"

El ingeniero de caminos Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, ha desgranado más detalles sobre el anteproyecto del puente de ocho carriles (cuatro por sentido) y 70,8 metros de gálibo que su departamento va a construir para cerrar el cruce del río de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria. Reitera que se ha estudiado por primera vez de forma concienzuda la opción de un puente, lo que ha permitido descartar problemas que se citaban como insalvables (el Puerto y la Base del Copero) y los teóricos impactos.

En una entrevista con este periódico, Flores precisa que el nuevo puente de la SE-40 sobre el río Guadalquivir será un atractivo turístico de Sevilla, ya que podrá ser atravesado por peatones y ciclistas a largo de un carril separado físicamente de los ocho carriles reservados para los vehículos, al estilo de otros puentes icónicos como el Golden Gate (San Francisco) o el de Brooklyn (Nueva York). Este carril peatonal y ciclista recorre todo el puente y estará situado como anexo, en un lateral, como muestra la imagen junto a estas líneas.

“El puente se convertirá un atractivo turístico de Sevilla al que se puede ir a pasear para cruzarlo a pie o en bici de un lado a otro, y disfrutar de él como mirador. Esto le da un valor añadido que el túnel no tiene y cambiará la perspectiva”, asegura el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes.

La intensidad media diaria de vehículos que acogerá el puente será de 100.000 vehículos diarios, sobre todo de camiones, como la del viaducto del Centenario antes de la obra de los tirantes. Según el Ministerio, este paso clave para Sevilla, Huelva y Cádiz aliviará el tráfico del Centenario.

Sobre el modo de evitar un desfase presupuestario en la obra de este puente de 458 millones, Flores señala que "el secreto es un buen proyecto constructivo".

Se puede estudiar el paso de un tranvía

Otra opción interesante para este puente es que puede admitir el paso de un tranvía, como se hizo para el puente sobre la Bahía de Cádiz. Sobre este punto, Flores indica que ninguna administración le ha pedido hasta ahora al Ministerio que reserve carriles en el puente de la SE-40 para un tranvía, pero que se podría estudiar si se solicita en la fase de información pública. En Cádiz, los dos carriles reservados para el tranvía en el puente no se están usando por ahora para este fin.

Un concurso internacional

Respecto a la licitación de las obras, la idea del Ministerio es que sea un diseño singular. Se sacará a concurso el proyecto constructivo y las obras para que lo haga la misma empresa ganadora. Se convocará un concurso público internacional, una vez que el anteproyecto supere la fase de información pública (en 10 a 15 días se abre el proceso y durará dos meses) y se responda a las alegaciones. El Ministerio quiere acelerar todo el proceso para poner en servicio el puente en 2028.

Respecto a la posición de los colegios profesionales y otros colectivos a los que se presentó el anteproyecto, el secretario de Infraestructuras no salió muy contento de la reunión celebrada este jueves. "Creo que en general pesa mucho la historia y siempre acabamos hablando del pasado. La sociedad sevillana y todos hemos de mirar hacia el futuro y a la mejor solución, la más rápida, la que genere menos incertidumbre. Eso es el puente".

Sobre los impactos

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) es la única que ha defendido que se desbloquee la obra cuanto antes del paso del río con la solución más adecuada, sea puente o túnel. Flores reconoce que esta misma posición "de resolver cuanto antes esta obra" es "un clamor de toda la sociedad sevillana". "Resolvamos cuanto antes en un sentido pragmático. Ahora hay elementos de rigor para poder hablar porque se han descartado cuestiones que se decían que parecían insalvables, como la base militar de El Copero, el Puerto y la navegabilidad del río, que no son un problema porque lo hemos estudiado. Estudiaremos lo que haga falta".

Sobre un supuesto impacto negativo del puente a la avifauna, Flores rechaza esta crítica de los ecologistas. "Solo puedo decir que no hemos visto ningún documento o análisis que nos diga que el puente afecta a las aves. Este proyecto se someterá a declaración de impacto ambiental. Tenemos la certeza de que el impacto sobre las aves no va a ser un problema", reitera Flores.

El secretario general reitera que todas estas cuestiones ambientales del impacto de un puente no se estudiaron para el proyecto original de 2009 porque el Ministerio de la época se fue directamente a proyectar un túnel. Añade que "la sostenibilidad tiene dos caras, una vinculada a medio natural y a su impacto, y otra a las emisiones de CO2. El túnel tiene un impacto importante sobre el medio natural en su construcción y el impacto en emisiones es mucho mayor por el consumo energético que tendría en su vida útil".

Sobre el impacto visual del puente, Flores insiste en que este tipo de puentes no impactan negativamente sino que ponen en valor el paisaje y se convierten en un "icono" de la ciudad.

A la pregunta de cómo es posible que no se estudiara a fondo para el proyecto original la alternativa de un puente, una estructura más económica y rápida en el tiempo, Flores responde. "A mí me sorprende también que no se contemplara un puente. Del pasado me dicen tantas cosas que me cuesta entenderlas, pero lo que se me transmite es que el puente se descartó en la fase muy previa e inicial y se fue directamente al túnel. Y un túnel es más caro y es la última de las soluciones".

Por qué no se aprobó un modificado del proyecto original

A la pregunta de por qué no se aprobó un modificado del proyecto original de 2009 para corregir los problemas constructivos que surgieron, en lugar de rescindir el contrato, Flores dice que no conoce los detalles porque no estaba en el Ministerio en esa época. Y aclara que un proyecto adjudicado no se puede modificar siempre todo lo que uno quiera y que los contratos se rescinden porque no cumplen las condiciones económicas que se pedían o las condiciones que la ley permite en cuanto al objeto de la modificación.

Desde la dirección ministerial del nuevo anteproyecto de alternativas del paso del río de la SE-40 se señala que "el modificado del contrato de los túneles originales no era posible por el volumen económico que implicaba y porque obligaba a una nueva declaración de impacto ambiental".

El Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía reclamó este modificado en lugar de la rescisión del contrato que finalmente se llevó a cabo en 2021.

Respecto a la tuneladora que no se llegó a usar para el proyecto original de 2009 y sigue almacenada en unas carpas en Coria del Río, el Ministerio pagará los gastos en que hayan incurrido los contratistas. La cifra final que abonará todavía depende de la negociación. "El valor de la tuneladora es importante, pero no nos puede condicionar respecto a la magnitud de los presupuestos que se manejan en el nuevo anteproyecto para los túneles y el puente".