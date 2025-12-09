Cómo encontrar un número en la Lotería de Navidad 2025: guía para localizar un décimo online y en administraciones

Venta de décimos de la Lotería de Navidad 2025 en una administración

A falta de menos de dos semanas para que los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad vuelvan a girar en el Teatro Real de Madrid —el 22 de diciembre de 2025— llega el momento de buscar ese número especial que muchos juegan cada año: una fecha señalada, un recuerdo familiar, un triunfo deportivo o simplemente un número que “da suerte” al grupo de amigos.

Con 100.000 números en juego, la tarea no siempre es sencilla. Sin embargo, Loterías y Apuestas del Estado ofrece herramientas oficiales muy prácticas para localizar dónde se vende cada décimo y si aún está disponible.

Cómo buscar paso a paso un número

La forma más rápida y segura de comprobar si tu número sigue disponible es mediante el buscador oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Para ello, hay que acceder a este enlace, introducir las cifras del número deseado y seleccionar la categoría: 22/12/2025, Sorteo Extraordinario de Navidad.

Cómo encontrar un número en la Lotería de Navidad 2025 / Loterías y Apuestas del Estado

El sistema mostrará si el número está disponible, en qué administraciones concretas se vende, y la dirección, contacto y disponibilidad de cada punto de venta. También ofrece la posibilidad de comprar el décimo de forma online.

Más opciones para encontrar tu número ideal

Además de la web oficial, algunas de las administraciones más conocidas del país cuentan con buscadores propios. En Sevilla, por ejemplo, El Gato Negro permite localizar números desde su página web, una opción frecuente entre jugadores que buscan combinaciones populares o agotadas en otros puntos de venta.