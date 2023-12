Mes de diciembre, anochece pronto, luces encendidas en las calles, gente caminando con sus prendas de abrigo, aroma a castañas y llamadas y mensajes que se cruzan en los teléfonos confirmando citas que llevan meses en stand by. Se acerca la época navideña y con ello uno de los días más esperados por millones de españoles: el sorteo de la Lotería de Navidad. Ese que hace felices a muchísima gente y cambia la vida de unos pocos. Pero, ojo, que, además de comprar algún décimo de Lotería, para optar a vivir ese tipo de momentos hay que prestar atención a otros aspectos. "Lo que vayas a hacer con el premio si te toca es cosa tuya, pero…", avisa la Policía Nacional en un vídeo compartido a través de su cuenta de TikTok. Ese 'pero' encierra una serie de advertencias de cara al 22 de diciembre. "Cosas que no debes hacer nunca con un décimo de lotería". Cuatro consejos para no tener disgustos con los décimos de Lotería de Navidad

Guardar el décimo en un lugar seguro

El décimo de Lotería no se lo debes confiar a nadie ¡Guárdalo en un lugar seguro y no lo saques hasta que te toque comprobar si ha sido premiado! Es la mejor forma de garantizarte de no sufrir imprevistos o sustos de última hora. Porque no es lo mismo perder lo jugado que alrededor de medio millón millones de euros.

Hacerle una foto al décimo y anotar el número y la serie

Bien es cierto que en España tenemos la costumbre de comprar décimos a medias con otra persona o compartidos con mucha más gente. En este caso desde la Policía recomiendan hacerle una foto al décimo y anotar el número y la serie, pero en ningún caso desentendernos de él y dar por hecho de que si toca, nos llevaremos la parte del premio que nos toca...lo tengo quien lo tenga en su poder.

Firmar y hacer una fotocopia del décimo

No contentos con este procedimiento, el vídeo de la policía hablando sobre la Lotería de Navidad aconseja también firmar el décimo de Lotería y hacerle una fotocopia. En este caso ante la posibilidad de perder el décimo o que te lo roben en un descuido. Este método es el más efectivo para terminar cobrándolo tras presentar la pertinente denuncia en la comisaría.

Discreción en el cobro

Porque cobrar es el fin último de este sorteo de Lotería de Navidad que tanto ilusiona a millones de españoles. Pero una cosa es celebrar y otra bien distinta airear. La Policía indica que es importante ser discreto a la hora de cobrar el premio. Hacerlo sin excesivas prisas, pero sin retrasarlo demasiado, ya que el derecho al cobro de premios caduca a los tres meses del día siguiente al del sorteo.