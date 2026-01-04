Lotería de El Niño 2026: hasta qué día y hora se pueden comprar décimos para el sorteo

El sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra el lunes 6 de enero a las 12:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Millones de españoles se apresuran estos días a adquirir sus décimos con la esperanza de resultar agraciados con alguno de los premios, especialmente tras la cita del 22 de diciembre con el sorteo de Navidad. Los décimos están a la venta por 20 euros, aunque muchos jugadores esperan hasta el último momento para elegir sus números.

Este sorteo extraordinario ofrece una nueva oportunidad tanto para aquellos que en Navidad no obtuvieron premio como para quienes consiguieron el reintegro y deciden reinvertir ese dinero en el Niño. El premio más destacado es el primer premio, dotado con 200.000 euros al décimo. Además, el segundo premio reparte 75.000 euros al décimo y el tercero alcanza los 25.000 euros. Con 55 series de 100.000 billetes cada una, la emisión total asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios, lo que supone 770 millones de euros.

Aunque las cantidades no alcanzan las cifras del sorteo de Navidad, la Lotería del Niño ofrece mayores probabilidades de resultar premiado. Los expertos calculan que existe un 37% más de posibilidades de conseguir algún premio en comparación con el sorteo del 22 de diciembre. La explicación radica en los reintegros: mientras que en Navidad sólo hay uno, el sorteo del 6 de enero ofrece tres reintegros diferentes, lo que aumenta significativamente las opciones. Hay un 7,82% de probabilidades de obtener un premio y un 30% de recuperar al menos el importe del décimo mediante el reintegro.

Plazo límite para adquirir los décimos del sorteo

La pregunta que se hacen muchos jugadores rezagados es hasta cuándo pueden comprar décimos del Niño. Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, los décimos se pueden adquirir hasta dos horas antes del inicio del sorteo, es decir, hasta las 10:00 horas del lunes 6 de enero de 2026. No obstante, existe un factor determinante que los compradores deben tener en cuenta: el Día de Reyes es festivo nacional en toda España.

Esta circunstancia implica que la mayoría de administraciones de lotería permanecerán cerradas durante la jornada del 6 de enero. Por tanto, aunque técnicamente el plazo se extiende hasta las 10:00 horas de ese día, en la práctica el último momento para hacerse con un décimo será el sábado 5 de enero de 2026, a la hora de cierre habitual de los establecimientos autorizados. Los horarios varían según cada administración, aunque lo habitual es que cierren sobre las 20:00 o 21:00 horas.

Los jugadores que prefieran la vía online tienen más margen, ya que las plataformas digitales autorizadas mantienen la venta hasta las dos horas previas al sorteo. La página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y las aplicaciones móviles homologadas permiten la compra durante la madrugada y la mañana del 6 de enero, siempre antes de las 10:00 horas. Esta opción resulta especialmente útil para quienes decidan participar en el último momento o no puedan acudir a una administración física el sábado 5 de enero.

Cómo verificar si tu décimo ha resultado premiado

Una vez que comience el sorteo a las 12:00 horas del lunes 6 de enero de 2025, los jugadores podrán comprobar sus décimos a través de diversos canales. DIARIO DE SEVILLA pondrá a disposición de los lectores un comprobador de décimos donde bastará con introducir el número del boleto y la cantidad jugada para conocer de forma inmediata si se ha obtenido algún premio. Esta herramienta se actualiza en tiempo real conforme se van cantando los números en el Salón de Sorteos.

Además del comprobador online, Loterías y Apuestas del Estado ofrece su propia aplicación oficial y página web donde consultar los resultados. Las administraciones de lotería también exponen los números premiados en sus establecimientos una vez finalizado el sorteo. Para premios superiores a 2.000 euros, es obligatorio acudir a una entidad bancaria colaboradora presentando el décimo original y el DNI. Los premios inferiores a esa cantidad se pueden cobrar directamente en las administraciones.

Historia y tradición del sorteo del Niño en España

La Lotería del Niño es un sorteo con un arraigo profundo en la cultura española. Aunque su primera edición con denominación e identidad propia se celebró en 1941, ya un éxito de participación desde el primer momento, existen referencias documentales que indican que en 1868 este sorteo ya era conocido popularmente como 'El Niño'. A lo largo de las décadas se ha consolidado como una tradición que cierra el periodo navideño y marca el inicio del nuevo año.

El sorteo se celebra tradicionalmente el 6 de enero, coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos, lo que le ha otorgado un carácter especial dentro del calendario de sorteos extraordinarios. Para muchas familias españolas, participar en la Lotería del Niño forma parte de los rituales de las fiestas navideñas, junto con el sorteo de Navidad del 22 de diciembre. La emisión de 1.100 millones de euros y el reparto de 770 millones en premios convierten esta cita en uno de los eventos más esperados del año.

¿Por qué la Lotería del Niño reparte más premios que la de Navidad?

Una de las preguntas más frecuentes entre los jugadores es por qué este sorteo tiene más probabilidades de reparto que el de Navidad. La respuesta está en la estructura de premios y, especialmente, en los reintegros. Mientras que en el sorteo del 22 de diciembre únicamente se devuelve el importe del décimo a quienes coincidan en la última cifra con el primer premio, en la Lotería del Niño se ofrecen tres reintegros diferentes.

Estos reintegros corresponden a la última cifra del primer, segundo y tercer premio, lo que triplica las posibilidades de recuperar los 20 euros invertidos. Esta diferencia explica que las probabilidades de obtener algún tipo de premio sean un 37% superiores en el sorteo del Niño. Además, la distribución de premios menores también resulta más favorable, con un mayor número de aproximaciones y centenas que en otros sorteos extraordinarios.

¿Qué hacer si no encuentras tu número favorito?

Conforme se acerca la fecha del sorteo, algunos números pueden agotarse en determinadas administraciones. Los compradores que buscan números específicos, ya sea por motivos personales o por supersticiones, pueden encontrarse con que sus cifras preferidas ya no están disponibles en su establecimiento habitual. En estos casos, existen varias alternativas para intentar localizar el número deseado.

La primera opción consiste en consultar otras administraciones de la misma localidad o de municipios cercanos, ya que la distribución de números varía entre establecimientos. La segunda alternativa es recurrir a las plataformas digitales, donde la disponibilidad suele ser mayor debido a que gestionan un volumen superior de décimos. Algunas páginas web especializadas permiten incluso buscar números concretos entre diferentes administraciones de toda España, facilitando la localización de décimos específicos.

¿Se puede compartir un décimo de la Lotería del Niño?

Una práctica muy extendida en España es la compra de décimos compartidos entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. Esta modalidad permite participar en el sorteo con una inversión menor, ya que el coste de 20 euros por décimo se reparte entre varios jugadores. En caso de resultar premiado, el importe del premio se distribuye proporcionalmente según la participación de cada persona.

Es importante que cuando se comparte un décimo quede constancia por escrito de quiénes participan y qué cantidad ha aportado cada uno. Aunque lo habitual es que exista confianza entre los participantes, esta precaución evita posibles malentendidos o conflictos si el décimo resulta agraciado con un premio importante. Las administraciones de lotería ofrecen participaciones oficiales, documentos que certifican la propiedad compartida de un décimo y que facilitan el cobro del premio de forma proporcional.

¿Cuánto se paga a Hacienda por los premios del Niño?

Los premios de la Lotería del Niño están sujetos a tributación cuando superan los 40.000 euros. Esta cantidad está exenta de impuestos, pero todo lo que exceda ese importe tributa al 20% en concepto de retención sobre el excedente. Por ejemplo, si un décimo resulta agraciado con el primer premio de 200.000 euros, los primeros 40.000 euros quedan libres de impuestos y los 160.000 euros restantes tributan al 20%, lo que supone una retención de 32.000 euros.

La propia entidad bancaria donde se cobre el premio se encarga de aplicar la retención correspondiente antes de abonar el dinero al ganador, por lo que el premiado recibe directamente la cantidad neta. No es necesario realizar ningún trámite adicional con la Agencia Tributaria, ya que la retención se practica en origen. Esta normativa fiscal se aplica a todos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, incluidos el de Navidad y el del Niño.