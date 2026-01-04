Lotería del Niño 2026: horario y dónde ver el sorteo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 se celebra el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero, y es el momento más esperado en el cierre del calendario navideño. Su horario y el dónde ver la emisión en directo centran cada año la atención de quienes buscan comprobar si su número ha resultado premiado.

Conocido como el sorteo de las 'segundas oportunidades', la Lotería del Niño se asocia a la idea de volver a intentarlo tras la Lotería de Navidad. El sorteo se celebra en el Día de Reyes y se presenta como el cierre definitivo de las fiestas, en un ambiente en el que conviven el roscón, los regalos y la ilusión de muchas familias.

El interés del Niño también se explica por dos rasgos que suelen destacarse: premios muy repartidos y una probabilidad de ganar mayor que en otros sorteos.

Horario del Sorteo del Niño 2026

El sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra el martes 6 de enero a las 12:00 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. Como en otros sorteos, los Niños de San Ildefonso serán los encargados de anunciar los premios.

Aunque comparte puntos con el Sorteo de la Lotería de Navidad, la puesta en escena es más sencilla gracias al sistema de bombos múltiples. Además, el sorteo es más corto: dura menos de 60 minutos.

Dónde ver el sorteo en directo

La emisión se podrá seguir desde esta misma página web, con la posibilidad de comprobar minuto a minuto cómo avanzan los premios. Este seguimiento permite comprobar el desarrollo del sorteo conforme se van cantando los números y las cuantías asociadas.

Premios principales del Sorteo del Niño 2026

La Lotería del Niño 2026 reparte una gran cantidad de premios. Según el programa indicado, la distribución de los principales importes es la siguiente:

Primer premio : 2.000.000 euros por serie ( 200.000 euros el décimo ).

: ( ). Segundo premio : 750.000 euros por serie ( 75.000 euros el décimo ).

: ( ). Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros el décimo).

Otros premios, aproximaciones y reintegro

Junto a los tres grandes premios, el sorteo incluye más categorías:

20 premios : 3.500 euros por serie .

: . 1.400 premios : 1.000 euros por serie .

: . 5.000 premios: 400 euros por serie.

A esto se añaden las aproximaciones del primer y segundo premio, así como centenas y terminaciones de las últimas tres o dos cifras del primer premio. Además, se contemplan premios de reintegro, que otorgan 20 euros (el precio del décimo) por tener la última cifra coincidente.