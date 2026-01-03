Primer premio de El Niño en Andalucía: dónde ha caído

El primer premio de El Niño vuelve a concentrar la atención en Andalucía por una razón sencilla: es el galardón que marca el titular y el que, en el histórico, permite medir qué provincias 'repiten' con más frecuencia. Hasta antes del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, el mapa andaluz de premios refleja una presencia destacada de Sevilla, además de un peso constante de Málaga y Granada, y un reparto amplio en Cádiz.

El sorteo se celebra el 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas, mediante el sistema de Bombos Múltiples. La emisión prevista es de 55 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70%, es decir, 770 millones.

Entre los premios principales figuran 2 millones de euros por serie para el primer premio, 750.000 euros por serie para el segundo y 250.000 euros por serie para el tercero.

Sevilla, la provincia con más apariciones en el histórico andaluz

Dentro del mapa andaluz, Sevilla destaca por su peso histórico en el primer premio de El Niño. La capital figura con 11 apariciones: 1913, 1941, 1949, 1950, 1955, 1959, 1962, 1968, 1980, 1996 y 2024. Además, el listado provincial incorpora Cazalla de la Sierra (1929), Coria del Río (1998) y varias localidades premiadas en 2024, como La Roda de Andalucía, Morón de la Frontera y Utrera.

El sorteo quedó institucionalizado en 1941 y ya aquel año el número del primer premio que fue el 23594, fue consignado en Sevilla.

Málaga y Granada, dos provincias con presencia constante

En Málaga, la capital suma 6 veces en el primer premio de El Niño: 1919, 1987, 2002, 2016, 2021 y 2024. El histórico provincial incorpora municipios como Torremolinos, con dos ocasiones (2016 y 2024), además de Arriate (2024), Marbella (2024), Estepona (2021), Alhaurín de la Torre (2021) o Coín (1946), entre otros.

En Granada, la capital figura también con 6 apariciones: 1966, 1972, 2002, 2016, 2021 y 2024. El dossier añade otras localidades de la provincia como Castril (1999), Loja (2021) o Zafarraya (2021), dentro del repaso a poblaciones premiadas.

Cádiz, un primer premio muy repartido con Jerez como repetidora

El caso de Cádiz resulta especialmente ilustrativo por el grado de distribución del primer premio de El Niño en la provincia. La capital figura dos veces (1931 y 2024), mientras que Jerez de la Frontera destaca como gran repetidora, con 6: 1940, 1945, 1946, 2016, 2021 y 2024.

En ese mismo mapa aparecen Algeciras (3: 1919, 2016, 2024), Vejer de la Frontera (2: 2021, 2024) y La Línea de la Concepción (2: 1912, 1934). También figuran localidades con una aparición como Conil de la Frontera (2016), Medina Sidonia (1958) y Los Barrios (1956), además de varios municipios con premio en 2024 (por ejemplo, Arcos, Barbate, etc.).

Córdoba, Jaén, Almería y Huelva: menos frecuencia y años muy concretos

En Córdoba, la capital aparece con 2: 1964 y 1997. En Jaén, la capital figura con 3 (1982, 1995 y 2024), y el desglose provincial incluye un bloque amplio de localidades que aparecen en 2024 (por ejemplo, Bailén, Guarromán, Jódar), además de Linares (2: 1962, 2024) y Úbeda (2: 1996, 2024).

En Almería, la capital suma 3 (1987, 1997 y 2024) y el dossier añade municipios con más de una presencia como El Ejido (2: 2002, 2024), Huércal-Overa (2: 1998, 2024) o Vera (2: 1956, 2024), además de Roquetas de Mar (2016) y otros. Por último, Huelva aparece con 1 (1987), según el cuadro de poblaciones premiadas hasta 2025.