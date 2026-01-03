Reintegro de El Niño: qué número ha salido más veces

El reintegro de El Niño es una de las claves del sorteo que se vincula directamente a la última cifra del número. En el programa de premios se contemplan reintegros de 200 euros por billete (20 euros por décimo) para los billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio y también con la que se obtenga en la primera y la segunda extracción especial de una cifra.

Esa mecánica explica por qué el reintegro concentra tanta atención: está ligado al gesto más repetido entre quienes juegan, comprobar si al menos se recupera el importe. El propio programa de premios refleja esa lógica al reservar reintegros para la última cifra vinculada al primer premio y a dos extracciones especiales de una cifra.

Desde el plano histórico, hay que añadir un dato que ayuda a poner contexto: los Sorteos de El Niño empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, incorporaron premios de terminación y de reintegro. Con ese recorrido, el reintegro ha quedado asentado en la cultura del sorteo.

Qué número sale más en el reintegro

Si consultamos la tabla de frecuencia del reintegro, es decir, cuántas veces ha aparecido cada cifra del 0 al 9 como reintegro en el histórico, ordenado de mayor a menor, el registro es el siguiente:

0 : 22 veces

: veces 7 : 14 veces

: veces 4 : 13 veces

: veces 9 : 13 veces

: veces 5 : 12 veces

: veces 2 : 11 veces

: veces 6 : 10 veces

: veces 1 : 9 veces

: veces 8 : 9 veces

: veces 3: 7 veces

Por un lado, el 0 aparece como la cifra más repetida en el histórico. Por otro, se aprecia un bloque intermedio —7, 4, 9, 5, 2 y 6— con registros relativamente cercanos. En el extremo opuesto, el 3 es el que menos veces figura en la tabla, con 7 apariciones.

Por qué el reintegro importa tanto al público

El reintegro concentra atención porque está ligado a una expectativa muy extendida: comprobar si, al menos, se recupera el importe. Esa es la razón por la que el premio a la terminación tiene tanto peso simbólico y práctico en el sorteo.

El programa de premios del Sorteo de El Niño encaja con esa lógica al contemplar reintegros para la última cifra del primer premio y para las dos extracciones especiales de una cifra. Así, el reintegro se convierte en una referencia inmediata para quien revisa su décimo: una comprobación rápida, directa y fácil de entender.