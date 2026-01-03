Las localidades donde más veces ha caído el primer premio del Sorteo de El Niño

Repasar el histórico de las poblaciones agraciadas con el primer premio de El Niño —recopilado hasta 2025— funciona como un termómetro de largo recorrido: la repetición no dibuja un mapa uniforme, sino un patrón que se concentra en grandes capitales y en algunos polos urbanos muy concretos.

En esa fotografía acumulada a lo largo de décadas, pesan por pura recurrencia los lugares que más veces aparecen asociados al premio. Y ahí, el ranking nacional deja titulares claros y una lectura andaluza especialmente llamativa.

En ese listado, el foco informativo se dirige primero al liderazgo de Madrid y Barcelona, pero también a un segundo escalón de ciudades que, con menos apariciones, mantienen una presencia constante. La comparación permite detectar quiénes se repiten con más frecuencia y qué nombres se consolidan como 'clásicos' del primer premio de El Niño.

Con esa perspectiva, Andalucía encuentra un punto de interés inmediato: Sevilla no solo encabeza el balance autonómico, sino que se sitúa entre las primeras posiciones de España.

Las ciudades que encabezan el ranking nacional

En el listado histórico, Madrid es el gran clásico y figura con 43 primeras veces vinculadas al primer premio. Muy cerca aparece Barcelona, con 38. A partir de ahí, el ranking abre un segundo escalón que ya marca distancias: Bilbao suma 18 y Valencia, 16.

El siguiente bloque baja con claridad, pero sigue siendo relevante en la clasificación nacional. Sevilla alcanza 11 apariciones del primer premio de El Niño, mientras que San Sebastián figura con 9. Después, aparece un nivel de repetición media-alta con ciudades como Palma y Zaragoza, ambas con 7.

Ciudades con más apariciones del primer premio (histórico hasta 2025):

Madrid : 43

: Barcelona : 38

: Bilbao : 18

: Valencia : 16

: Sevilla : 11

: San Sebastián : 9

: Palma : 7

: Zaragoza: 7

La lectura andaluza del histórico

La lectura andaluza del histórico arranca con un dato que sobresale: Sevilla no solo lidera dentro de la comunidad, sino que además se cuela entre las primeras posiciones de España. Esas 11 veces la sitúan por delante de muchas capitales y la convierten en uno de los nombres fijos cuando se habla de ciudades recurrentes en El Niño.

Detrás de Sevilla aparece un grupo con peso propio en Andalucía. Málaga y Granada registran 6 apariciones cada una, y Jerez de la Frontera también suma 6. Dicho de otro modo: junto a la capital sevillana, hay un bloque que sostiene buena parte del peso histórico andaluz en el primer premio de El Niño.

El detalle provincial en Andalucía

El histórico no se limita a capitales. En el desglose por provincias aparecen referencias adicionales que completan el mapa andaluz de la repetición.

En Almería (ciudad), el histórico recoge 3 primeras, además de otros municipios almerienses que figuran en el listado. En Jaén, la capital aparece con 3 y también se citan otras localidades. Cádiz (ciudad) figura con 2, mientras que Algeciras suma 3. En Córdoba, la capital aparece con 2. Huelva, por su parte, figura con 1 en el histórico del primer premio.

En el caso de la provincia de Sevilla, además del dato de la capital, el listado incorpora otras localidades que han tenido 'su' primer premio en algún momento. Entre ellas figuran Cazalla de la Sierra, Coria del Río, La Roda de Andalucía, Morón de la Frontera y Utrera.