Cincuenta viacrucis ya

Primer lunes de Cuaresma y puede decirse bien alto que ya no hay vuelta atrás y que lo mejor está por llegar. Buen invento éste del viacrucis a la Catedral que organizan las hermandades y que alcanza sus Bodas de Oro. Fue en 1976 cuando se creó y fue el Cristo de las Misericordias el primero que hizo estación cuaresmal a la Catedral. Desde entonces se considera este lunes de Cuaresma como el punto de partida para la gran celebración. En dos ocasiones fue el Gran Poder el que lo protagonizó. Curiosamente, incluso en plena pandemia se celebró y en aquel 2021 fue el Cristo de la Corona el que procesionó desde la cercanía del Sagrario. En este año del cincuentenario será el Cristo de la Buena Muerte el que llegue a la seo desde su casa de San Julián, que abandonará temporalmente para residir en Santa Marina. Es una imagen realizada por Castillo Lastrucci y que sustituyó a la que fue destruida en uno de los incendios provocados durante la República. Cincuenta años de la idea, esto ya está aquí, seguro que sí.