Sorteo de El Niño 2026 en Andalucía ¿Cuánto gasta cada andaluz?
La consignación 2026 suma más de 133 millones de euros en Andalucía y un gasto medio de 15,47 por habitante con Sevilla y Málaga liderando en volumen; Jaén y Almería, en euros por habitante
Comprueba tus décimos y todos los números de la Lotería de El Niño 2026
El gasto en El Niño deja en Andalucía una radiografía nítida cuando se mira provincia a provincia. Para el sorteo de 2026, Loterías y Apuestas del Estado recoge la consignación —el volumen asignado— y permite observar dos lecturas complementarias: el peso total y el indicador por habitante. En el conjunto andaluz, la consignación asciende a 133.378.000 euros, con 15,47 euros por habitante.
En esa foto fija, Sevilla y Málaga se reparten el liderazgo en volumen, mientras que Jaén y Almería aparecen arriba cuando se mide la intensidad del gasto por habitante.
La segunda capa de análisis la aporta el desglose de venta por provincias, con datos de incremento interanual y gasto medio. Ese cruce permite comparar el desempeño del año anterior con el punto de partida que marca la consignación de 2026 y, de paso, situar a Andalucía frente a otras comunidades.
Repasando la refencia nacional de 911.903.000 euros, con 18,77 euros por habitante y 4.559.515 billetes, se puede contextualizar la posición andaluza, que en 2026 se sitúa por debajo con 15,47 €/hab., aunque con diferencias internas muy marcadas entre provincias.
Consignación 2026 en Andalucía: volumen total y euros por habitante
En Andalucía, el total de consignación para el sorteo de 2026 asciende a 133.378.000 euros (15,47 €/hab.). Por provincias, el reparto es el siguiente:
- Sevilla: 28.881.400 euros (14,68 €/hab.)
- Málaga: 26.857.600 euros (15,15 €/hab.)
- Almería: 15.994.000 euros (20,96 €/hab.)
- Jaén: 15.760.800 euros (25,47 €/hab.)
- Granada: 15.585.200 euros (16,63 €/hab.)
- Cádiz: 13.898.200 euros (11,08 €/hab.)
- Córdoba: 12.538.000 euros (16,24 €/hab.)
- Huelva: 3.862.800 euros (7,24 €/hab.)
El 'peso' total se lo disputan Sevilla y Málaga, pero el indicador por habitante coloca en cabeza a Jaén (25,47) y Almería (20,96). En cambio, Huelva y Cádiz aparecen por debajo en intensidad de consignación, con 7,24 y 11,08 €/hab., respectivamente.
Comparación con otras comunidades
Para situar el gasto en El Niño en un marco más amplio, señalamos otras ventas por comunidades (y sus provincias) y desglosamos tres ejemplos concretos.
En Comunidad de Madrid, la cifra es de 108.876.700 euros, con un incremento del 4,75% y un gasto por habitante de 15,65 €/hab..
En Comunidad Valenciana, la venta total asciende a 125.491.280 euros, con un incremento del 5,82% y un gasto por habitante de 23,28 €/hab.. El desglose provincial incluye Valencia (65.755.000 €), Alicante (47.873.900 €) y Castellón (11.862.380 €).
Y en el País Vasco, el total se sitúa en 47.547.520 euros, con un incremento del 4,28% y un gasto por habitante de 21,64 €/hab., repartido entre Bizkaia (25.532.200 €), Gipuzkoa (14.585.460 €) y Álava (7.429.860 €).
Con estos tres ejemplos queda claro que Andalucía se mueve en volúmenes altos por población, pero otras comunidades pueden presentar un gasto por habitante superior, como la Comunidad Valenciana.
También te puede interesar
Lo último