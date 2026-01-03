Sorteo de El Niño 2026 en Andalucía ¿Cuánto gasta cada andaluz?

El gasto en El Niño deja en Andalucía una radiografía nítida cuando se mira provincia a provincia. Para el sorteo de 2026, Loterías y Apuestas del Estado recoge la consignación —el volumen asignado— y permite observar dos lecturas complementarias: el peso total y el indicador por habitante. En el conjunto andaluz, la consignación asciende a 133.378.000 euros, con 15,47 euros por habitante.

En esa foto fija, Sevilla y Málaga se reparten el liderazgo en volumen, mientras que Jaén y Almería aparecen arriba cuando se mide la intensidad del gasto por habitante.

La segunda capa de análisis la aporta el desglose de venta por provincias, con datos de incremento interanual y gasto medio. Ese cruce permite comparar el desempeño del año anterior con el punto de partida que marca la consignación de 2026 y, de paso, situar a Andalucía frente a otras comunidades.

Repasando la refencia nacional de 911.903.000 euros, con 18,77 euros por habitante y 4.559.515 billetes, se puede contextualizar la posición andaluza, que en 2026 se sitúa por debajo con 15,47 €/hab., aunque con diferencias internas muy marcadas entre provincias.

Consignación 2026 en Andalucía: volumen total y euros por habitante

En Andalucía, el total de consignación para el sorteo de 2026 asciende a 133.378.000 euros (15,47 €/hab.). Por provincias, el reparto es el siguiente:

Sevilla : 28.881.400 euros ( 14,68 €/hab. )

: ( ) Málaga : 26.857.600 euros ( 15,15 €/hab. )

: ( ) Almería : 15.994.000 euros ( 20,96 €/hab. )

: ( ) Jaén : 15.760.800 euros ( 25,47 €/hab. )

: ( ) Granada : 15.585.200 euros ( 16,63 €/hab. )

: ( ) Cádiz : 13.898.200 euros ( 11,08 €/hab. )

: ( ) Córdoba : 12.538.000 euros ( 16,24 €/hab. )

: ( ) Huelva: 3.862.800 euros (7,24 €/hab.)

El 'peso' total se lo disputan Sevilla y Málaga, pero el indicador por habitante coloca en cabeza a Jaén (25,47) y Almería (20,96). En cambio, Huelva y Cádiz aparecen por debajo en intensidad de consignación, con 7,24 y 11,08 €/hab., respectivamente.

Comparación con otras comunidades

Para situar el gasto en El Niño en un marco más amplio, señalamos otras ventas por comunidades (y sus provincias) y desglosamos tres ejemplos concretos.

En Comunidad de Madrid, la cifra es de 108.876.700 euros, con un incremento del 4,75% y un gasto por habitante de 15,65 €/hab..

En Comunidad Valenciana, la venta total asciende a 125.491.280 euros, con un incremento del 5,82% y un gasto por habitante de 23,28 €/hab.. El desglose provincial incluye Valencia (65.755.000 €), Alicante (47.873.900 €) y Castellón (11.862.380 €).

Y en el País Vasco, el total se sitúa en 47.547.520 euros, con un incremento del 4,28% y un gasto por habitante de 21,64 €/hab., repartido entre Bizkaia (25.532.200 €), Gipuzkoa (14.585.460 €) y Álava (7.429.860 €).

Con estos tres ejemplos queda claro que Andalucía se mueve en volúmenes altos por población, pero otras comunidades pueden presentar un gasto por habitante superior, como la Comunidad Valenciana.