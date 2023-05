“Carretera y manta” pone broche de oro a las confirmaciones 2023 de ICÓNICA Sevilla Fest

“Carretera y manta”, toda una celebración musical que hará a los asistentes “rebobinar sus mentes al pasado” el día 16 de julio, a través de la voz de Los Chichos, Juan Salazar de Los Chunguitos, Junco y Manzanita, se ha convertido en la cita que finaliza el calendario de confirmaciones para ICÓNICA Sevilla Fest 2023. Las entradas están a la venta en www.iconicafest.com.

Con “Carretera y manta”, ICÓNICA Sevilla Fest realiza todo un homenaje a la música que sigue siendo la banda sonora de la vida de muchas personas. En la voz de Los Chichos, Juan Salazar de Los Chunguitos, Junco y Manzanita, y acompañados por una banda base liderada por el virtuoso guitarrista Daniel Casares, el 16 de julio podrá disfrutarse en la Plaza de España de Sevilla de una noche donde se rememorarán los mejores temas de estos grupos y de sus familiares más directos. Se da además la circunstancia de que todas esas canciones que son himno para la música urbana, son también hoy en día fuente de inspiración para tantos nuevos y reconocidos artistas, como Rosalía o C.Tangana, entre otros.

Junto a ello, la banda base que liderará el malagueño Daniel Casares, no solo dará música a estos artistas, sino que entre cada una de las cuatro actuaciones, interpretará temas clave de la música española de los años 60, 70 y 80, de autores que serán siempre estrellas nacionales musicales, como Chiquetete o Las Grecas, entre otros.

Precisamente con “Los Chichos” podremos disfrutar de toda una apuesta por esta reminiscencia a esas músicas que han acompañado a tantas generaciones de españoles a lo largo de las últimas décadas. Con una impresionante carrera musical que comenzó en 1973 y que continúa en la actualidad, “Los Chichos” han editado más de 20 discos de estudio, incluyendo varios recopilatorios, y vendiendo más de 22 millones de copias, en estos ya 50 años de vida musical, que bien les han valido 12 casetes de platino, 15 discos de oro y 13 discos de platino. Es en este grupo donde encontramos una de esas muchas referencias para multitud de artistas de la actualidad, como Antonio Orozco, Sergio Dalma, Estopa, Ketama, Camela o el Arrebato.

Tras su actuación será el turno de Juan Salazar, de “Los Chunguitos”, gran exponente de la rumba española, conocido por ser miembro de una familia sin igual dentro de la música de nuestro país: no solo ha formado parte de “Los Chunguitos”, junto a sus hermanos José Salazar y Enrique Salazar, sino que también sus hermanas Toñi y Encarna Salazar han supuesto un importantísimo hito para el arte nacional, conformando el exitoso grupo “Azúcar Moreno”. Finalizada su icónica actuación, “Junco”, Ricardo Gabarre Clavería, llenará el escenario con su gran talento, siendo uno de los compositores y cantantes españoles que mayor huella y significado han dado a nuestras música. “Junco” es otro de los grandes artistas que alcanzaron sus mayores éxitos en la década de los años 80, llenando salas y fiestas con su estilo único y distintiva voz, siendo su música aún inspiración para esas nuevas generaciones amantes de la música.

Para cerrar la noche del 16 de julio, podrá disfrutarse en ICÓNICA Sevilla Fest de José Ortega, hijo de Manzanita, que ha seguido los pasos de su reconocido y recordado padre, heredando todo su talento musical y su amor por la música. Desde bien joven, José mostró su pasión por ella y comenzó a desarrollar su propio estilo, fusionando elementos del flamenco con influencias de géneros como el pop y el rock. Con una voz potente y emotiva, ha cautivado a audiencias con su interpretación y sus composiciones originales.

ICÓNICA Sevilla Fest 2023:

Más de 50.000 personas ya confirmadas

Con estas últimas confirmaciones, ICÓNICA Sevilla Fest calienta motores, dado que en muy pocos días arrancará con la que ya será la III edición del Festival Boutique de la Plaza de España de Sevilla. Aprovechando esta cuenta atrás oficial que resta hasta le llegada, desde el 15 de junio, de la mejor música nacional e internacional hasta la Plaza de Aníbal González, el Festival hace público que espera ya, oficialmente, la llegada hasta el lugar de más de 50.000 personas que ya han adquirido sus entradas para alguno de los conciertos programados para esta III edición, siendo más de 25.000 de las mismas de procedencia distinta a Sevilla, y gran parte de los mismos, público internacional que visitará la capital de Andalucía gracias al Festival.

De estas más de 50.000 personas que visitarán la Plaza de España hispalense para los conciertos programados, el Festival espera la visita a la ciudad de más de 25.000 personas que se desplazarán hasta la misma desde multitud de lugares de la geografía andaluza y también española, así como desde diversos puntos del extranjero, como Estados Unidos, Bélgica, México, Ucrania, Bulgaria, Brasil, Colombia, Puerto Rico o incluso Japón.

Estos datos no vienen más que a consolidar a ICÓNICA Sevilla Fest como uno de los grandes hitos musicales de Europa, desde el sur de España, tanto en el ámbito de las citas musicales como dentro de los festivales experienciales, volviendo este próximo mes de junio a la agenda cultural de la capital de Andalucía como cita indispensable, presentando una excepcional y ecléctica programación compuesta por más 25 nombres, iconos de la música internacional y nacional, que llenarán de cultura cada rincón de la Plaza de España de Sevilla, en junio y julio de 2023, como Scorpions, LP, Kraftwerk, Fito Paez, Solomun, Marco Antonio Solís, “Ennio Morricone - The Official Concert Celebration”, el Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta junto a la Orquesta de Córdoba, Anastacia, Bizarrap, Alejandro Fernández, Laura Pausini, Nile Rodgers & CHIC, Fangoria, Loquillo, Ana Torroja, Nancys Rubias, Los Secretos, Lola Índigo, Bomba Estéreo, Julieta Venegas, Vanesa Martín, Pastora Soler, Pablo López, Beret, Junco, Manzanita, Los Chichos, Juan Salazar de Los Chunguitos, Juan Amodeo, así como la Fiesta Bresh, la conocida como “la fiesta más linda del mundo”.

El Festival de la Plaza de España de Sevilla, organizado por Green Cow Studio y Sevilla City Office (Ayuntamiento de Sevilla), cuenta en este 2023 con Scalpers y Cruzcampo como Main Sponsor, el patrocinio de Mesoestetic, ABC de Sevilla y Aromas, y la colaboración de Schweppes, Pepsi, Roku Gin, Larios y Fundación Cajasol. Además, SeeTickets es su Ticketing Partner, RENFE su Tren Oficial, ADECCO patrocinador oficial de RRHH, el Hotel Meliá de Gran Colón y Meliá Sevilla son Alojamiento Oficial de la cita, y Cadena Ser y Grupo JOLY sus Medios Oficiales.

