Esta es la canción que Dua Lipa ha plagiado (presuntamente) a Miguel Bosé

'Levitating' es el nuevo tema de la reconocida artista Dua Lipa y el nuevo centro de la polémica en la que se ha visto envuelta la cantante. A causa de dicha canción, la intérprete ha sido demandada por segunda vez por derechos de autor, apenas una semana después de su primera demanda por plagio, en esa ocasión por parte de una banda de reggae de Florida.

Los demandantes L.Russell Brown y Sandy Linzer han demandado a la artista alegando que la melodía que abre 'Levitating' es una copia de la canción de ambos compositores 'Wiggle and Giggle All Night', de 1979, así como de 'Don Diablo', de 1980, tema cuya autoría comparten con Miguel Bosé como coautor. Juzguen ustedes mismos:

Segunda demanda por plagio en menos de una semana

Dua Lipa no ha empezado el mes de marzo con buen pie. Y es que a la ya presentada demanda de la semana pasada por parte del grupo de reggae conocido como Artikal Sound System, se le une la de los compositores L.Russell Brown y Sandy Linzer. 'Levitating' sigue generando controversia y es que no en vano este tema se ha convertido en el centro de las dos demandas. En primer lugar, la banda procedente de Florida ha presentado demanda en la corte federal de Los Ángeles tras alegar que el tema es un plagio de diversos fragmentos de 'Live your life', tema estrenado tres años antes de la nueva canción de Dua Lipa. Como consecuencia, el grupo exige tanto a su discográfica como a la intérprete todos los beneficios que se hayan podido obtener de la canción, además de una indemnización por los daños y perjuicios causados.

Pero no son los únicos problemas para Warner Music y Dua Lipa, la semana comienza de la peor manera para ambos tras una nueva demanda en torno a 'Levitating'. Para argumentarla, los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer se remitieron a varias declaraciones de la cantante en varias entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación, donde Dua Lipa "admitió que deliberadamente emuló épocas anteriores y se inspiró en la música histórica para el sonido retro de su álbum de 2020, Future Nostalgia".

Del mismo modo, en la demanda se adjuntan varias reseñas y críticas de diversos medios musicales donde se compara el tema 'Levitating' con 'Wiggle and Giggle All Night'. En el escrito también se ha incluido un vídeo de la red social TikTok con más de 363.000 visualizaciones donde se comparan las canciones: "Los creadores de vídeos suelen acortar los ya de por sí breves fragmentos de sonido en TikTok, y la melodía característica suele abarcar el 50% o más de estos vídeos virales”. Los compositores afirman que "al buscar inspiración nostálgica, los demandados copiaron la creación de los demandantes sin atribuirlos". Por ello, la demanda cita a Dua Lipa, a su sello discográfico Warner Music y al rapero DaBaby, otro de los nombres que aparecen en el remix de la canción. Será la justicia quién tenga que intervenir para esclarecer cual de las partes implicadas tiene la razón.