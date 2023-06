La gira Endesa Jardín de las Delicias llega esta noche de sábado a Sevilla

El mirador de Casino Terraza en Sevilla ya está engalanado para acoger, por segunda vez en la capital hispalense, la gira Endesa Jardín de las Delicias. Un evento que se ha hecho fuerte en Madrid y que recala este año en Andalucía con una triple cita que comenzará en la capital hispalense durante esta noche de sábado. Las entradas para disfrutar de las canciones de Marlena y Paul Alone como cabezas de cartel a los que se suman los shows de Ardiya, los DJs residentes de Terraza Casino, estarán estarán disponibles en taquilla hasta completar aforo.

"En esta tierra llevamos 128 años y estamos en un proceso de transición energética, por ello queremos potenciar la eficiencia en los recursos", ha explicado Rafael Sánchez Durán, director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, durante la presentación del evento. También ha recalcado a Diario de Sevilla que, a través de iniciativas como Endesa Jardín de las Delicias, la compañía asume el desafío de "hablar a los jóvenes y conseguir que la sostenibilidad entre en ese diálogo".

Una cita climáticamente neutra

De este modo, la cita medirá su balance para que sea neutro climáticamente, además de apostar por el reciclaje y por utilizar vasos de un solo uso. "Endesa se acerca a la sociedad a través del deporte, con el baloncesto, y a través de la cultura, en este caso con conciertos", ha indicado el director general, quién ha apostillado que "para una compañía como la nuestra no basta sólo con invertir, también es la ciudadanía la que tiene que tomar parte del testigo, porque la sostenibilidad también pasa por hacer un consumo más eficiente de los recursos". Por último, ha hecho especial hincapié en que los jóvenes "son como esponjas y comparten los principios y retos que tiene el planeta" por delante.

Precisamente el llegar a este sector de la población es el desafío que asume Endesa. Así lo ha señalado también María Lacasa, directora de Marca y Patrocinio de la entidad: "Jardín de Las Delicias se celebra en Madrid y encontramos en ellos unos compañeros de viaje perfectos, porque sabían que tenían que mejorar en sostenibilidad y nos convertimos en aliados para recorrer ese camino". En este sentido, ha puesto en valor que el paso del evento no se quedará exclusivamente en Sevilla, también hará dos paradas más por Andalucía: en Cádiz, el 22 de julio, y en Granada en una fecha por confirmar, ya en otoño.

Por su parte, Adrián de las Heras, director creativo del festival, ha puesto en valor que "gracias a Endesa" el festival se ha convertido en un espacio más sostenible. Además, ha explicado a este periódico que la capital, que celebra por segundo año esta cita, "es el mejor sitio donde empezar a generar la cita". En esta misma línea, ha hecho alusión a la "enorme vinculación" de la ciudad con Jardín de las Delicias. Una relación que hace que la organización se plantee llevar el evento a lo más alto en futuras ediciones: "Para nosotros es un sueño muy bonito el poder hacer cosas cada vez más ambiciosas en Sevilla".

En cuanto los artistas elegidos para esta segunda edición en la ciudad, De las Heras ha explicado que, tanto Paul Alone como Marlena, son "marca Jardín" por su estilo, su estilo musical y el publico al que se dirigen.

Paul Alone y Marlena: cabezas de cartel

Paul Alone, uno de los cabezas de cartel, también ha estado presente en la presentación y ha explicado que su nuevo disco, Y yo qué sé?, es una "oda a la incertidumbre". Presentado como un "Dylan sostenible" ha interpretado No valgo para ciudad y Me olvidé de lo bueno para abrir boca entre los asistentes. Como un aperitivo del concierto que dará esta noche.

Además, lo acompañará el dúo Marlena, una de las últimas revelaciones del pop español, nominadas recientemente a Artista Revelación en Los 40 Music Awards y a Mejor Artista Revelación Pop en los premios Odeón. Carolina Moyano y Ana Legazpi publicaron a principios de este año 1000 primeras veces, un disco en el que recopilan sus mejores temas, del hit bailable Baila morena a las más populares: Fecha de curiosidad y Me sabe mal.

La fiesta acaba entre dj's

La noche de la gira Endesa Jardín de las Delicias la cierra el dj Ardiya. Tras él, dj's residentes de nuestro Casino Terraza y las impresionantes y fantasiosas performances con el sello de Pablo Méndez, que sin duda recordarán los asistentes a pasadas ediciones del Jardín de las Delicias.