Así suena el 'Enter Sandman' de Juanes para el 'Blacklist' de Metallica

Juanes ha estrenado su versión del Enter Sandman que Metallica le había pedido para la celebración del 30º Aniversario del disco Metallica del grupo de mismo nombre que es popularmente conocido como Black Album. Se puede escuchar en plataformas como Youtube o Spotify y forma parte del grupo de canciones que diferentes artistas invitados por los reyes del Trash Metal harán para el Blacklist, trabajo que homenajeará todas las canciones del mítico disco de la serpiente gris sobre fondo negro. Saldrá el 10 de septiembre de este año en diferentes formatos y los fondos irán a para a la caridad.

"Honrado de hacer parte de la celebración de los 30 años del black álbum. Recuerdo esos días en Medellín escuchándolo una y otra vez sin parar. Esto es un puto sueño hecho realidad! Gracias #Metallica por invitarme y hacerme una vez más parte de la familia!!!" Ha expresado en las diferentes redes sociales el colombiano.

Juanes fue miembro fundador de Ekhymosis, una banda de thrash metal formada en Medellín, Colombia, junto a Andrés García, que tuvo un gran éxito en tierras colombianas y Latinoamérica. Por ello no es de extrañar la gran versión que se ha marcado.

En 2019 hizo una versión brutal del Seek and Destroy de Metallica en un festival de música, que se hizo viral entre los fans de la formación liderada por James Hetfield. Puedes verla aquí.

Aquí la lista de reproducción de Blacklist, con las canciones ya publicadas y la versión remasterizada del Enter Sandman de Metallica:

Lista de todos los artistas que participarán:

ALESSIA CARA & THE WARNING / ENTER SANDMAN

MAC DEMARCO / ENTER SANDMAN

GHOST / ENTER SANDMAN

JUANES / ENTER SANDMANR

INA SAWAYAMA / ENTER SANDMAN

WEEZER / ENTER SANDMAN

SAM FENDER / SAD BUT TRUE (LIVE)

JASON ISBELL AND THE 400 UNIT / SAD BUT TRUE

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX / SAD BUT TRUE

ROYAL BLOOD / SAD BUT TRUE

ST. VINCENT / SAD BUT TRUE

WHITE REAPER / SAD BUT TRUE

YB / SAD BUT TRUE

BIFFY CLYRO / HOLIER THAN THOU

THE CHATS / HOLIER THAN THOU

OFF! / HOLIER THAN THOU

PUP / HOLIER THAN THOU

COREY TAYLOR / HOLIER THAN THOU

CAGE THE ELEPHANT / THE UNFORGIVEN

VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE / THE UNFORGIVEN

DIET CIG / THE UNFORGIVEN

FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH / THE UNFORGIVEN

HA*ASH / THE UNFORGIVEN

JOSÉ MADERO / THE UNFORGIVEN

MOSES SUMNEY / THE UNFORGIVEN

J BALVIN / WHEREVER I MAY ROAM

CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE / WHEREVER I MAY ROAM

THE NEPTUNES / WHEREVER I MAY ROAM

JON PARDI / WHEREVER I MAY ROAM

SEBASTIAN / DON’T TREAD ON ELSE MATTERS

PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM / DON’T TREAD ON ME

VOLBEAT / DON’T TREAD ON ME

THE HU / THROUGH THE NEVER

TOMI OWÓ / THROUGH THE NEVER

PHOEBE BRIDGERS / NOTHING ELSE MATTERS

MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH / NOTHING ELSE MATTERS

DAVE GAHAN / NOTHING ELSE MATTERS

MICKEY GUYTON / NOTHING ELSE MATTERS

DERMOT KENNEDY / NOTHING ELSE MATTERS

MON LAFERTE / NOTHING ELSE MATTERS

IGOR LEVIT / NOTHING ELSE MATTERS

MY MORNING JACKET / NOTHING ELSE MATTERS

PG ROXETTE / NOTHING ELSE MATTERS

DARIUS RUCKER / NOTHING ELSE MATTERS

CHRIS STAPLETON / NOTHING ELSE MATTERS

TRESOR / NOTHING ELSE MATTERS

GOODNIGHT, TEXAS / OF WOLF AND MAN

IDLES / THE GOD THAT FAILED

IMELDA MAY / THE GOD THAT FAILED

CHERRY GLAZERR / MY FRIEND OF MISERY

IZÏA / MY FRIEND OF MISERY

KAMASI WASHINGTON / MY FRIEND OF MISERY

RODRIGO Y GABRIELA / THE STRUGGLE WITHIN