Antonio José: "El mundo es cruel y debemos querernos a nosotros mismos"

En el año 2005, el cantante Antonio José voló a Bélgica para representar a España en Eurojunior (la versión para pequeñas estrellas de Eurovisión) a la corta edad de 10 años. El de Córdoba quedó segundo y su canción Te traigo flores quedó a tres puntos de conseguir el oro que finalmente ganó Bielorrusia. Desde esa gala han pasado 18 años. Un tiempo que le ha valido para seguir creciendo en la música. Publicar siete álbumes, con un octavo que verá la luz en septiembre.

Sus paredes están engalanadas 10 discos de platino y 15 de oro. Las colaboraciones con otros artistas ocupan, en poco tiempo, lo más alto de las listas de grandes éxitos. Desde Miguel Poveda a Luis Fonsi. El sábado actuará en el Cartuja Center Cite con su gira El Pacto, que comparte nombre con su próximo disco, a las 22:00 horas. El artista confiesa que siempre en este concierto se sentirá "como en casa" para repasar su discografía y ofrecer un buen show en directo.

–Acaba de publicar la canción La noche perfecta que suena más a bachata que a las baladas que acostumbra.

–Tenía ganas de hacer algo distinto y corren tiempos diferentes en la música. Soy joven y me apetece probar otras cosas, pero manteniendo mi esencia. Sentí que era el momento para realizar una canción de este tipo, me he animado y la verdad es que estoy muy contento, porque el público la ha acogido muy bien.

–El estribillo de este tema dice "Mi cama ya lleva un rato fría, / no te lo tomes como indirecta". Es un poco complicado...

–Esa noche me dejé el aire acondicionado puesto toda la noche y no veas cómo estaba la cama cuando me metí. Estaba congelada (Risas).

–¿Cómo ha afrontado el cambio generacional en sus letras?

–Creo que uno va evolucionando conforme va viviendo cosas y se va arriesgando. Es necesario salir de la zona de confort y, en este caso, siempre he intentado hacer cosas que van más allá de lo que he hecho en anteriores trabajos para intentar dar con la tecla.

–¿Tiene pensado explorar otros estilos musicales para salir de la zona de confort que comenta?

–Nunca pienso en eso. Soy de dejarme llevar y que la música me vaya sorprendiendo. En la vida surgen mejor las cosas cuando no planeas nada.

–Previo a este último single sacó Hoy no estás sola. ¿Ambos trabajos son un adelanto de su nuevo álbum?

–Sí. De hecho quedan todavía dos canciones más para presentar y ya en septiembre saldrá El Pacto.

–Por ahora las canciones son muy diferentes. ¿El disco será una amalgama de estilos?

–A mi me gusta que mis discos no sean lineales, sino que sean variados en los sonidos y en las letras. Que sea un viaje musical y que, de alguna manera, todo tipo de público se pueda sentir identificado con alguna de las canciones.

–Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. ¿Alguna vez lo ha sentido así?

–No. Me he sentido con la responsabilidad de no fallar a mi gente o a mí mismo. Para mí es muy importante marcar tu verdad en cada canción y mostrarte al mundo tal y como eres.

–¿Entonces este pacto es consigo mismo y con la música?

–Totalmente. Conmigo mismo, con mi música y con la que quiero hacer. Con los puntos a los que quiero llegar, siendo siempre justo, leal y manteniendo esa afinidad que tengo con mis seguidores.

–Después de su palmarés de premios e hitos alcanzados, ¿qué retos le gustaría afrontar?

–Soy muy supersticioso con ese tipo de anunciaciones y trabajo todos los días para sentirme satisfecho y realizado. Dar a mi público todo lo que soy y un buen trabajo. Lo que esté para mí, pues estará. Al fin y al cabo, cuando haces lo que te gusta no lo ves como un oficio. Lo que tenga que venir se disfrutará, o no.

–¿Hay alguna temática que le gustaría abordar y que todavía no se ha atrevido?

–Siempre compongo canciones que estén enfocadas a personas que estén pasando algún tipo de situación difícil. O para los que les toque vivirlo en un futuro, porque nadie está exento de nada. La canción Hoy no estás sola de este nuevo álbum habla mucho de eso. De no fallarte a ti mismo, de no sentirte nunca solo. El mundo es cruel y debemos querernos muy bien y muy fuerte a nosotros mismos para poder salir a la calle y decir: este soy yo, esta es mi identidad y este es el mundo en el que estamos todos juntos. Se la dedico un poco a las personas que sufren bullying y les hacen la vida imposible. Es una situación muy jodida para aquellos que son más sensibles. Por ahí empiezan muchas depresiones y situaciones que no son de buen gusto.