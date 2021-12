Rosalía sube al escenario a cantar junto a Romeo Santos en su concierto en República Dominicana

Este lunes tuvo lugar el concierto de Romeo Santos en República Dominicana, el famosísimo cantante de bachatas está de gira junto a su antiguo grupo 'Aventura' y quiso sorprender a sus fanáticos cantando con Rosalía la mítica canción 'Obsesión'.

Esta unión entre los dos cantantes ha sido de lo más inesperada ya que es la primera vez que se les ve juntos en el escenario. Sin duda Rosalía ha querido mostrar su cariño y apoyo al cantante de bachatas y le ha agradecido que le dejara cantar junto a él "este himno" y durante la actuación se puede ver la complicidad entre los dos artistas.

El cantautor norteamericano quiso agradecer públicamente la aparición de Rosalía en su concierto y subió unas cuantas fotos a Instagram dedicándole unas cariñosas palabras a la catalana "Hay artistas que con tan solo pararse en Un escenario captan la atención. Desde el primer día que escuché a esta chica supe que seria una súper estrella. Por su voz, su carisma, y una humildad que le hace aún más especial. Fue un gran placer compartir nuestra tarima contigo linda ❤️. La @Rosalia.vt"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Romeo Santos (@romeosantos)

Rosalía no dudó en responderle a la publicación "Romeo gracias x contar conmigo🤍🤍🤍me encantó cantar ese himno y ME ENCANTÓ TU SHOW, ayer RD se cantaba TODOS tus temas y yo tenía los pelos de punta todoooo el ratooooo🥺🥺🥺"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA FANS (@larosaliafansclub)

Uno de los momentos que hizo que el público estallara en júbilo fue cuando Rosalía canta la parte de la canción que dice "No puedo, tengo novio". En ese momento todo el estadio aulló de emoción ya que además de ser parte de la canción sabían que Rosalía se refería al cantante Rauw Alejandro, con quien comparte su vida desde hace unos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ReggaetonViral (@reggaetonviral)

El primer sencillo del nuevo álbum de Rosalía, 'Motomami' es una bachata junto a The Weekend y no hace mucho, la propia Rosalía publicó en sus redes sociales su lista de bachatas favoritas. Así que no es raro que Romeo Santos haya llamado a Rosalía para actuar en el concierto, aunque puede ser que decidan unir sus talentos y quizás llegue pronto una colaboración entre los dos cantantes.

Rosalía y el GTA

De otro modo, Rosalía también está de actualidad porque participa en el videojuego GTA V ya que la cantante ha presentado su emisora de radio dentro del juego y se llama 'Motomami'. Los amantes de este videojuego pueden acceder a la nueva emisora de música latina 'Motomami'. Una emisora que tiene una lista de reproducción de casi dos horas de duración donde irán saltando 33 temas, en donde están incluidos artistas como Rauw Alejandro, Soulja Boy o la propia Rosalía que participa con varios de sus últimas producciones.

Durante la partida los jugadores podrán ver carteles y diferentes simbolismos que aparecen a lo largo del paisaje y que hacen alusión a la promoción del nuevo disco de la cantante que verá la luz en 2022.

Esta es la lista completa de 'Motomami', la emisora de GTA presentada por Rosalía

Alberto Stylee - Tumbando Fronte [2006] Armando - 100% of Disin' You [2009] Chucky73 - Dominicana [2021] Kaydy Cain ft. Los Del Control - Algo Como Tú [2019] Likkle Vybz & Likkle Addi - Skinny Jeans [2019] Tokischa, Haraca Kiko, El Cherry Scom - Tukuntaso [2021] La Goony Chonga - Duro 2005 [2019] Aventura - Mi Corazoncito [1999] Las Guanábanas - Vamos Pa la Disco (2005] Monchy & Alexandra - Dos Locos [2006) Tokischa & ROSALÍA - Linda [2021] ROSALÍA - A Palé [2019] Arca ft. ROSALÍA - KLK [2020] Mr. Fingers - Mystery of Love [2011] ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho - Con Altura [2019] Camarón de la Isla - Volando Voy [1979] DJ Slugo - 418 (Bounce Mix) [2008] Daddy Yankee - Salgo Pa' la Calle [2008] Arca - Machote [2020] Justice - Stress [2007] Willie Colón & Héctor Lavoe - Calle Luna Calle Sol [1973] Caroline Polachek - Bunny Is A Rider [2021] Playboi Carti - Rockstar Made [2020] Popcaan - Body So Good [2018] Ñejo & Dalmata - Vacilar Contigo [2012] ROSALÍA - DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis) [2018] DJ Spinn - Bounce N Break Yo Back [2017] Bad Gyal - A La Mía [2021] Rauw Alejandro - Nubes [2021] Q - Take Me Where Your Heart Is [2020] Soulja Boy Tell 'Em - Snap And Roll [2007] ROSALÍA ft. The Weeknd - LA FAMA [2021] Young Cister ft. Kaydy Cain - XULITA [2020]

En este vídeo de Youtube se pueden escuchar todas la canciones que Rosalía ha seleccionado y que forman parte del juego.